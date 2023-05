Aufstiegskampf: Zeigt Dynamo im Stadion die Zwischenergebnisse der anderen Partien?

Dresden - Letztes oder vorletztes Heimspiel in dieser Saison für Dynamo Dresden ? Die Antwort auf die Frage gibt es am heutigen Samstag gegen 15.20 Uhr. Es gibt nur die zwei Varianten.

Auf die anderen Ergebnisse schauen? Will Markus Anfang (48) eigentlich nicht, dennoch wird er es müssen... © IMAGO/Titgemeyer

Im Normalfall und beim allergrößten Wunder sehen die Fans ihre Lieblinge in dieser Saison nur noch dieses eine Mal. Aber schon die Relegation wäre eine mittlere Sensation. Dann würde Dynamo am Freitag noch einmal im eigenen Haus spielen.

Gegner am Samstag ist aber erst einmal Absteiger VfB Oldenburg. Doch die Augen und Ohren werden auch nach Osnabrück, Wiesbaden und Saarbrücken gehen.

Von diesem Trio, das ebenfalls Heimspiele hat, ist Dynamo seit dem 1:4 vom Montag in Meppen abhängig. Nur wenn alle drei nicht gewinnen, besteht die Chance auf den direkten Aufstieg, siegen zwei nicht, für die Relegation.



Doch gegen einen Absteiger zu gewinnen, das ist so eine Sache. Das schaffte Dresden in dieser Saison weder gegen Meppen (1:1/1:4) noch gegen Bayreuth (1:1/1:2). Zehn Punkte gingen so flöten.

"Wir müssen uns erst einmal auf unsere Aufgabe konzentrieren. Erst wenn wir die erledigt haben, können wir zu den anderen schauen", sagt Trainer Markus Anfang (48).

"Ich bin aber überzeugt davon, dass wir gewinnen werden. Wir haben noch eine minimale Chance. Sie ist noch da und die wollen wir nutzen", sagt der Coach und fügt an: "Es ist erst dann vorbei, wenn wirklich nichts mehr möglich ist. Mit diesem Motto gehen wir auch ins Spiel rein."