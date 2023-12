Ausgleich auf dem Fuß: Ex-Dynamo Fetsch macht der SGD ein Weihnachtsgeschenk!

Dresden - Es war das Weihnachtsgeschenk von Mathias Fetsch (35) an seinen Ex-Verein. Beim Stand von 1:2 aus SpVgg-Sicht hämmerte er die Kugel aus sechs Metern über den Kasten. "Ja, der muss wenigstens aufs Tor", so der 35-Jährige. So holte Dresden den Dreier in Unterzahl.