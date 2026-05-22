Neuer Job für "Scholle", Börner kehrt zurück: Personal-Karussell bei Dynamo!

Dresden - Bäumchen-wechsel-dich im Staff der SG Dynamo und eine Rückkehr: Heiko Scholz und Sebastian König tauschen die Teams, der eine geht zur U21, der andere kommt von dort. Zudem wird Justin "Leo" Löwe nicht mehr als Teammanager fungieren, Christian Knoll, Leiter Lizenzspieler, wechselt in den Finanzbereich. Beide Jobs übernimmt gebündelt Martin Börner.

Heiko Scholz bekommt eine neue Aufgabe bei der SGD. © Lutz Hentschel

"Scholle" soll fortan im Übergangsbereich zwischen der U21 und Dynamos Zweitligamannschaft im Einsatz sein und so seine Fachkenntnisse als Verbindungstrainer zwischen den Teams an die nachwachsenden Toptalente der SGD weitergeben.

"Er kann mit seiner langjährigen Trainererfahrung sowohl im sportlichen als auch sozialpädagogischen Bereich einen enormen Einfluss auf die weitere Entwicklung unserer Talente nehmen. Wir freuen uns, dass Scholle diesen Weg gemeinsam mit uns weiter gestalten und perfektionieren möchte", sagt Sören Gonther, Geschäftsführer Sport der SGD.

Das Trainerteam von Thomas Stamm wird dann unterstützt von U21-Cheftrainer Sebastian König, der neben seiner Trainertätigkeit im Nachwuchsbereich auch Co-Trainer-Aufgaben im Trainingsalltag bei den Profis übernehmen soll.

"Mit Sebastian wollen wir einen talentierten Trainer weiter fördern und so unserem Leitsatz als Ausbildungsverein neben dem Spieler- auch im Trainerbereich gerecht werden. Er war bereits im Wintertrainingslager 2026 Teil des Trainerteams der Profis. Dies möchten wir nun intensivieren", so Gonther.