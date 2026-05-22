Vier starke Torhüter sind zu viel: Dynamo sucht Lösung für Luxusproblem
Dresden - Die Profis sind in den Ferien, die neue Saison beginnt erst in fünf Wochen. Doch schon jetzt brennt eine Frage auf den Nägeln: Was passiert in der neuen Saison mit den Torhütern von Dynamo Dresden? Vier sind mindestens einer zu viel. Tim Schreiber (24), Elias Bethke (23) und Lennart Grill (27) haben Vertrag, Daniel Mesenhöler (30) wurde am Sonntag nicht verabschiedet.
"Fragt mal Sören", lacht Trainer Thomas Stamm (43), als ihm die Frage gestellt wird. Gemeint ist Sportgeschäftsführer Sören Gonther (39). "Wir haben kein Torwartproblem", fügt er an.
Sportlich sicherlich nicht. Das Quartett hat hohes Niveau. In der Masse ein zu hohes Niveau. Mesenhöler hat sich als ideale Nummer drei entpuppt, auch wenn Stamm dabei die Augenbraue hochzieht: "Boah, das hört er nicht so gern – das weiß ich. Er kann diese Rolle perfekt ausfüllen, das ist so. Aber er hat natürlich den Anspruch, die Nummer eins zu sein."
"Wenn er der ideale dritte Torhüter wäre, den sich alle Trainer wünschen – nie aufmuckt, nie mit den Hufen scharrt, sich nie breitmacht –, dann macht er hier zu Hause nicht so ein gutes Spiel gegen Bochum", lobt er den 30-Jährigen. "Er wird nicht noch einmal hierbleiben, wenn man ihm sagt, er sei die perfekte Lösung als Nummer drei."
Wären noch Schreiber, Bethke und Grill. Jeder hat den Anspruch, die Nummer eins zu sein. Würden jene drei bleiben, müsste einer an jedem Spieltag auf die Tribüne. Dafür sind sie schlichtweg zu gut.
Jeden Morgen die wichtigsten Nachrichten direkt in dein Postfach.
- Exklusive News rund um die SGD
- Spielberichte, Transfers & Hintergrundinfos
- Jederzeit abbestellbar
Thomas Stamm hat lieber die Qual der Wahl
"Man braucht ja auch nicht zwingend vier. Das habe ich Sören auch gesagt: Am Ende müssen wir eine gute Lösung für uns finden – und auch eine gute Lösung für die Torhüter", so Stamm: "Es ist trotzdem Realität, dass wir bei Eli und Lennart noch nicht wissen, wann sie zurückkommen, in welchem Zustand sie zurückkommen und ob sie dann sofort wieder da sind."
Und es kann ja auch sein, dass ein Torhüter sagt: "Hey, ich habe ein Angebot, ich würde gern etwas anderes machen." Fußball ist einfach schnelllebig.
Stamm: "Dass wir Ende August noch mit vier Torhütern dastehen, halte ich eher für unwahrscheinlich. Aber ich habe lieber die Qual der Wahl, habe Qualität und Überzeugung. Und da gehört 'Mese' genauso in die Verlosung."
Und auch Bethke: "Eli hatte Pech mit seinen Verletzungen. Aber ich sage auch ganz klipp und klar: Er hat die Torhüter in der Rückrunde besser gemacht. Das ist einfach so. Er hatte einen großen Anteil." Das Thema bleibt also spannend.
Titelfoto: Bildmontage: Robert Michael/dpa, Lutz Hentschel