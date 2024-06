Bei Dynamo nicht gezündet: Dennis Borkowski spielt künftig gegen die SGD!

Dennis Borkowski (22) konnte sich in Dresden nicht für ein langfristiges Engagement empfehlen. © Lutz Hentschel

Das gaben die Schanzer am Freitagnachmittag bekannt. Sein Vertrag beim Bundesligisten aus der Messestadt lief noch bis 2025, über die daher fällige Ablöse machte der FCI keine Angaben.

"Er ist ein top ausgebildeter Spieler und zeichnet sich neben seiner herausragenden Technik sowie seiner hohen Geschwindigkeit auch durch eine gute Abschlussqualität aus", erklärte Ingolstadts Geschäftsführer Dietmar Beiersdorfer (60) im Zuge des Wechsels.

"Außerdem bringt Dennis für sein junges Alter bereits einiges an Erfahrung mit, kennt die Liga bestens und verfügt zugleich aber auch noch über ein enormes Entwicklungspotenzial", fügte der 60-Jährige an.

Der gebürtige Riesaer durchlief seit 2014 sämtliche Jugendmannschaften von RBL und wurde im Winter 2021 erstmals an den 1. FC Nürnberg verliehen.

Anderthalb Jahre später heuerte er dann an der Elbe an, wo er seine Qualitäten nach kurzer Eingewöhnungszeit auch mehrfach aufblitzen ließ, allerdings fehlte es dem Offensivtalent stets an Konstanz.

So hatte er in beiden Spielzeiten bei der Sportgemeinschaft immer wieder gute Phasen, in denen auch das Endprodukt in Form von Toren und Vorlagen stimmte, nur um daraufhin wieder in ein Loch zu fallen.