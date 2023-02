Bitter: Dynamos Kutschke vergibt den Elfmeter zum Sieg!

Dresden - Es hätte die große Sause werden können, doch Dynamo Dresden hat seinen fünften Sieg in Serie verpasst. Das Team von Markus Anfang kam am heutigen Samstag gegen Viktoria Köln trotz einer Vielzahl von Torchancen nicht über ein 1:1 (1:1) hinaus.

Stefan Kutschke (M.) verschoss in der zweiten Hälfte einen Foulelfmeter. © DPA/Robert Michael

Das schmeckte dem Großteil der 22.241 Fans im Rudolf-Harbig-Stadion überhaupt nicht, ließen sie sich aber genauso wenig anmerken, wie ihre Mannen auf dem Platz. Die machten einfach weiter und verdienten sich den Ausgleich durch Dennis Borkowski (45.+2) über alle Maßen.

Tim Knipping, der beim 0:1 alles andere als gut aussah, hatte per Kopf nach einem Freistoß aufgelegt. Den Ausgleich hätten Christian Conteh (30.) und Kutschke aber schon viel früher machen müssen, bzw. können.

Letztlich erst einmal egal, denn auch nach dem Wiederanpfiff ging das Scheibenschießen auf Köln-Keeper Ben Alexander Voll munter weiter.

Max Kulkes Freistoß (50.) konnte der Schlussmann noch abwehren, bei Contehs Schlenzer (52.) wäre er chancenlos gewesen. Doch der strich um Zentimeter am Tor vorbei - wie auch der Versuch von Ahmet Arslan (86.).

Dass Kutschke (66.) auch noch per Elfmeter - den man so nach einem leichten Schubser an Hauptmann nicht geben muss - am Kölner Keeper scheiterte, passte dann eben auch noch ins Bild.

Auch Dynamo-Keeper Stefan Drljaca durfte sich einmal gegen Mike Wunderlich (62.) auszeichnen, ein unverdienteres Tor hätte es in der jüngeren Fußballgeschichte aber nur selten gegeben.