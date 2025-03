Bleibt Lemmer bei Dynamo? "Wohlzufühlen ist schon sehr wertvoll"

In Dresden ist Jakob Lemmer (24) glücklich - reicht das für einen neuen Vertrag? © Lutz Hentschel

Auch das Arbeitspapier des Außenbahnspielers läuft zum Saisonende aus, eine Verlängerung wurde bisher nicht kommuniziert - auch wenn die SGD das eigentlich ohnehin nicht mehr tut.



Und Lemmer? Der will sich aktuell - sagt er zumindest - mit solchen Themen nicht beschäftigen: "Was die Zukunft bringt, das schauen wir später. Ich will mich erst einmal voll und ganz auf die Spiele konzentrieren."

Doch, das macht der 24-Jährige klar, eine Verlängerung könne er sich definitiv vorstellen. "Ich bin jetzt schon ein paar Jahre hier, fühle mich gut. Wie wir alle wissen, ist das einfach ein großartiger Verein. Sich in der Stadt und im Verein wohlzufühlen, das ist schon sehr wertvoll", so Lemmer.

Seit Januar 2023 spielt er für Schwarz-Gelb. Vier Tore und acht Vorlagen in dieser Saison in 29 Spielen sind eine ordentliche Bilanz. Logisch, dass auch Sportgeschäftsführer Brendel mit dem gebürtigen Gießener eher früher als später verlängern will.