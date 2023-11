Dynamo: "Bock auf den nächsten Dreier zu Hause" - Aber Freiburg II. ist keine Laufkundschaft!

Dresden - Sechs Spiele, sechs Siege, 18 Punkte: Dynamos Bilanz im eigenen Wohnzimmer ist makellos, und das soll sie auch am Samstag gegen Freiburg II. bleiben. Der Vorletzte der 3. Liga ist ab 14 Uhr zu Gast, wird aber keine Geschenke mitbringen.

Im Vorjahr gab es für Jakob Lewald (24, r.) und Co. nur ein 1:1 im heimischen Stadion, auch das Rückspiel endete mit diesem Ergebnis. (Archivbild) © Lutz Hentschel

Denn obwohl die Breisgauer Bubis bisher nur acht Zähler auf dem Konto haben, sollte man sie nicht unterschätzen. Doch genau darin besteht die Gefahr!

"Das kann tückisch sein, darf uns aber nicht passieren. Wir müssen auf jeden Fall mit der richtigen Einstellung ins Spiel gehen", fordert Claudio Kammerknecht (24).

Teamkollege Luca Herrmann (24) glaubt nicht, dass die Gefahr besteht: "Zumal wir extrem Bock haben, zu Hause den nächsten Dreier einzufahren. In dieser Liga unterschätzen wir keine Mannschaft. Jedes Spiel musst du an die 100 Prozent kommen, sonst wird es in der Liga schwierig."

Freiburg - immerhin noch Zweiter der Vorsaison - hatte vor der Spielzeit einen ordentlichen Aderlass. "Das muss sich noch finden", sind sich daher Dynamos zwei Ex-Freiburger unisono einig.