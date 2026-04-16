"Brutal": Selbst Rossipal staunt über Dynamos Waffe im Abstiegskampf

Dresden - Dynamo hat eine Waffe im Abstiegskampf. Damit ist kein Spieler im Einzelnen gemeint, sondern die gesamte Mannschaft. Es ist die Laufbereitschaft, die richtig hervorsticht. Bestes Beispiel war der 2:0-Sieg in Nürnberg . Während es die Clubberer auf 114,99 Kilometer schafften, waren es bei der SGD 125,03. Mehr als zehn Kilometer Unterschied - das ist enorm.

Alexander Rossipal (29, r.) und seine Kollegen haben sich im Training ganz offenbar eine physische Spitzenform erarbeitet. © Lutz Hentschel

Das ist ein Schlüssel zum Erfolg, wenn man den Gegner kaputtlaufen kann.

"Ja, brutal", bestätigt Alexander Rossipal (29). "Wir sind ja schon die gesamte Saison bei den Laufleistungen vorn dabei. Aber da war es jetzt nochmal extremer. Mehr als zehn Kilometer ist ja wie ein Mann mehr", staunt er selbst ein bisschen über das Laufvermögen der Mannschaft.

Vorn dabei ist gut, Dynamo ist in dieser Statistik Erster vor Bielefeld. Es zeigt auch, die Truppe ist topfit. Gerade als Aufsteiger musst du solche Sachen, die du ja trainieren kannst, ausnutzen.

Rossipal: "Auf jeden Fall. Also, ich glaube, wir sind eine fitte Truppe. Klar, es kommt auch immer auf das Spielermaterial an. Der eine ist besser im Sprinten, der andere in der Ausdauer. Aber Laufleistung und allgemein Gesamtdistanz kannst du dir schon aneignen." Und das hat Dynamo getan.

Sonst ist Robert Wagner (22) der Kilometerfresser im Team, läuft stets am weitesten. Er fehlte in Nürnberg gesperrt. Sein Ersatz sprang für ihn ein. Lukas Boeder (28) war mit 13,2 Kilometern der Mann der Läufe an diesem Nachmittag.