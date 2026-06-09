Filmen, schneiden, filtern: So bereitet Dynamos Co-Trainer die Halbzeitpause vor

Dresden - Kurz ausruhen, Luft holen, Kraft sammeln, die Ansprache des Trainers verfolgen. So sahen Halbzeitpausen vor Jahren aus. Das war einmal, heute sind diese hochkomplex. Valentin Vochatzer (31) ist Co-Trainer und Videoanalyst bei Dynamo Dresden . Im Podcast "1x1Sport" erklärt er auf ganz interessante Art und Weise, wie die 15 Minuten zwischen den Halbzeiten gestaltet werden. Klar wird: abschalten ist nicht.

Dynamo-Trainer Thomas Stamm (43, Bild) bekommt die von Valentin Vochatzer (31) gefilterten Video-Sequenzen direkt auf ein iPad gesendet, das vor ihm an der Trainerbank steht. © IMAGO/Steinsiek.ch

Vochatzer sitzt in der ersten Halbzeit auf der Tribüne und geht von der ersten Sekunde an in die Videoanalyse. Dann geht das sogenannte "Live Tagging" los: "Das kann man sich so vorstellen: Ich sitze in der ersten Halbzeit oben mit meinem Laptop, habe das Videobild. Ich habe das TV-Bild, kann auf beide Hintertor-Kameras und auf den Scouting-Feed zugreifen. Wir nehmen das Spiel aus vier verschiedenen Kamera-Perspektiven auf", so Vochatzer in dem Podcast.

Mit einer Software kann er die für ihn entscheidenden Sequenzen herausschneiden. "Mit der Software habe ich die Möglichkeit, über eine LAN-Verbindung die gesamten Szenen, die ich filtere, plus die Videobilder runter an die Bank zu senden", so der 31-Jährige.

"Dort ist ein iPad, das steht vor dem Platz des Cheftrainers. So hat er schon während der ersten Halbzeit die Möglichkeit, sich vorgefertigte Szenen anzuschauen."

Direkt nach dem Pausenpfiff beginnt eine klar strukturierte Abfolge, wie der Co-Trainer erklärt. Chefcoach Thomas Stamm (43) und Vochatzer besprechen die Szenenauswahl. Bis zu fünf Videosequenzen werden an der Videowand präsentiert.