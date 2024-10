"Bundesliga-Niveau": Kann Dynamo Juwel Menzel halten?

Dass es schwer werden wird, Menzel zu halten, wenn man auch in der kommenden Saison 3. Liga spielen muss, deutete Spielerberater Frank Lieberam (61) an.

Bei ihm ist es aber noch mehr. "Er hat genauso viele Tore geschossen wie verhindert", erinnerte Dynamos Sportgeschäftsführer Thomas Brendel (48) beim Live-Podcast Schwarz-Gelb in der Radebeuler Lößnitztalschenke, dass der 19-Jährige bereits vier Bälle von der Linie gekratzt hat und damit so manchen Zähler sicherte.

"Der Junge performt auf Bundesliga-Niveau." Nur ein Aufstieg würde wohl den Verbleib sichern. Für den Spielerberater gibt es übrigens keinen geeigneten Zeitpunkt, um den Verein in Richtung Bundesliga zu verlassen: "Man kann nicht einfach so sagen, er bleibt noch ein Jahr, um sich weiterzuentwickeln. Man weiß nie, was in einem Jahr passiert, sei es eine Leistungsdelle oder eine Verletzung."

Wenn ein Angebot kommt, müsse man zugreifen. Das Beste wäre also, Dynamo steigt auf.