Chancen gegen Hansa nicht genutzt! Daran muss Dynamo noch arbeiten

Dresden - "Nach dem 1:1 war so gefühlt ein bisschen die Luft raus, wir waren nicht mehr so klar in unseren Aktionen. Das ist schon bitter, wir müssen mehr draus machen", haderte Christoph Daferner nach dem 1:1 gegen Hansa Rostock .

"Wer gesehen hat, was wir gelaufen sind und selbst mal Fußball gespielt hat, der weiß, dass man nicht über die kompletten 90 Minuten die Kontrolle haben kann. Ein Spiel gegen Hansa Rostock komplett nur zu kontrollieren - das muss man sehr, sehr gut einordnen. Ich fand nicht, dass wir die Ruhe verloren haben" grantelte er.

Doch auch er musste zugeben, dass die Gegner aus wenig zu viel machen. Nur beim 2:0 gegen Stuttgart blieb die SGD ohne Gegentreffer. Achtmal klingelte es in sechs Partien - das ist zu viel für ein Spitzenteam, vor allem weil die Schwarz-Gelben sehr wenig anbieten.

"Wenn du dann das so gut verteidigst, kannst du so ein Spiel auch mal mit 1:0 über die Zeit bringen", erkannte Stamm. Vielleicht klappt es am Mittwoch in Verl.