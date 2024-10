Chemnitz gegen Dynamo live: Fünf Wechsel bei der SGD! So starten die Teams

Für die richtige Pokal-Atmosphäre werden in Chemnitz heute zahlreiche Anhänger sorgen!

Insgesamt fasst das Stadion an der Gellertstraße am Samstag 14.457 Zuschauer. 10.500 Tickets hat der CFC 24 Stunden vor Anpfiff bereits verkauft, 11.054 Plätze stehen den Hausherren zur Verfügung. Es wird also auch noch eine Tageskasse geben, die 90 Minuten vor Spielbeginn, also um 12.30 Uhr, öffnet. Zeitgleich gehen die Stadiontore auf.

Auch die Schwarz-Gelben bringen aber Unterstützung mit. In die Landeshauptstadt wurden 3000 Karten geschickt, 1600 gingen bislang im Vorverkauf über die Theke. Rund 13.000 Fans werden alles in allem erwartet.