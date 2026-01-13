Cottbus bestätigt den Abgang: Bethke-Wechsel zu Dynamo fix!

Dresden/Cottbus - Der Wechsel von Elias Bethke zu Dynamo Dresden ist vollzogen. D er 22-Jährige hat den Medizin-Check und damit die letzte Hürde bestanden.

Der Transfer von Elias Bethke (22) zu Dynamo Dresden ist perfekt. © Picture Point / Sven Sonntag

Inzwischen haben Energie Cottbus und Dynamo den Transfer bestätigt.

Der Zweitligist zahlt eine Ablöse für den notenbesten Spieler der Vorsaison in der 3. Liga, der in Cottbus Vertrag bis Sommer 2027 besaß.

SGD-Sportchef Sören Gonther erklärt: "Elias steht im Notizblock einiger Bundesligisten. Seine besondere Stärke im Eins gegen Eins und die sehr gute Strafraumbeherrschung zeichnen ihn aus und werden unseren Konkurrenzkampf im Tor, ähnlich wie auf anderen Positionen, deutlich anheizen. Perspektivisch trauen wir ihm noch große Sprünge in seiner Entwicklung zu."

Der gebürtige Nauener, der seit 2016 bei Energie Cottbus war, sagt zum Wechsel: "Die Aufgabe in Dresden ist nicht nur in der aktuellen sportlichen Situation sehr reizvoll. Wir haben als Mannschaft eine große Chance und wollen alles daran setzen, den Verein in der Liga zu halten."

Bereits am Nachmittag wird Bethke ab 15 Uhr beim diesmal nicht-öffentlichen Training dabei sein. Mehr in Kürze bei TAG24.