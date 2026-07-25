25.07.2026 15:59 Dämpfer im Doppeltest gegen Energie Cottbus! Dynamo kassiert erste Niederlage

Dynamo Dresden hat den ersten von zwei Tests gegen Liga-Konkurrent und Ost-Rivale Energie Cottbus mit 1:2 verloren. Spiel zwei ging genauso knapp gewonnen

Von Jens Maßlich

Dresden – Irgendwann musste es ja doch passieren! Nach den ersten Gegentoren in der Vorbereitung kassierte Dynamo Dresden auch die erste Niederlage – ausgerechnet aber gegen den Ostrivalen Energie Cottbus. Im ersten von zwei 90-Minuten-Tests am Samstag hieß es 2:1 (1:1) für die Lausitzer - und das mit 22 Spielern, die so wohl auch in zwei Wochen zum Zweitliga-Start auflaufen könnten und werden. Spiel zwei ging mit 2:1 gewonnen.

Dynamo-Kapitän Niklas Hauptmann (30, Mitte) sah vor allem bei der Arbeit mit dem Ball Verbesserungsbedarf. © SG Dynamo Dresden "Wir wollten das Spiel gewinnen, sind aber nicht gut reingekommen", erklärte Dynamos Kapitän Niklas Hauptmann. Er führte im ersten Spiel mit Tim Schreiber, Jonas Sterner, Thomas Keller, Friedrich Müller, Alesander Rossipal, Nicolai Rapp, Robert Wagner, Ben Bobzien, Jakob Lemmer und Vincent Vermeij zehn weitere Mann aufs Feld, die nicht wirklich frisch rüberkamen. Der Aufsteiger aus der Lausitz war von Beginn an irgendwie zielstrebiger, wirkte ein wenig frischer und hatte dadurch auch mehr Aktionen im Spiel nach vorn. Schon in der 4. Minute muss eigentlich die Führung her, als Tolcay Cigerci den freien Moritz Hannemann im Strafraum bediente. Der köpfte aber aus fünf Metern drüber. Dynamo offensiv harmlos, plötzlich aber mit 1:0 in Führung. Ben Bobzien (33.) über links mit der Vorarbeit für Vincent Vermeij, der trocken ins kurze Eck traf. Tor Nummer 38 für die SGD in der Vorbereitung. Dynamo Dresden Vermieter hielt ihm sogar die Wohnung frei! So sehr wollte Abwehrchef Keller zu Dynamo zurück Energie mit der schnellen Antwort und Dynamos erstem Gegentor im fünften Vorbereitungsspiel. Lukas Michelbrink (34.) zog von der Strafraumkante ab und hatte Glück, dass sein Schuss unhaltbar abgefälscht wurde. Hauptmann: "Das Zentrum war nicht gut genug geschlossen, dann ist das Gegentor zu einfach."

Hauptmann und Wagner verpassen Chancen zum Ausgleich

Hatte das Tor auf dem Fuß: Dynamos Robert Wagner (23). © SG Dynamo Dresden Danach das Team von Pele Wollitz weiter tonangebend und durch Hannemann (41.) mit der Riesenchance zur Führung. Aber Dresdens Keeper Tim Schreiber war mit der Megagrätsche zur Stelle. "Insgesamt, glaube ich, mit dem Ball über das ganze Spiel im letzten Drittel zu unsauber. Ob das dann im Spielaufbau war, zu Beginn und dann auch im letzten Drittel, der letzte Pass: Das hat heute nicht gepasst", gab Hauptmann zu. Logisch deswegen auch das Tor elf Minuten später: Michelbrink nach einem Eckball mit dem Kopf noch an den Pfosten, der Abpraller landete vor den Füßen von Dominik Pelivan - 2:1. Dynamo Dresden Dynamo-Trikotsatz ist komplett! So besonders ist das schwarze Auswärts-Shirt Das war der Weckruf für die Dynamo-Offensive: Erst Niklas Hauptmann (59.) im letzten Moment noch geblockt, auch acht Minuten später beim Abschluss von Robert Wagner war irgendwie noch ein Bein dazwischen.

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In Spiel zwei drehte Dynamo Dresden einen Rückstand gegen Cottbus