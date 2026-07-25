Dynamo-Trikotsatz ist komplett! So besonders ist das schwarze Auswärts-Shirt

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Dynamo Dresden hat sein zweites Auswärtstrikot vorgestellt. Es steht für die Heimatverbundenheit des Klubs und würdigt die Vereinsgeschichte.

Von Aliena Rein

Dresden - Der Trikotsatz von Dynamo Dresden ist komplett! Am Tag nach der Rückkehr aus dem Trainingslager präsentiert die SGD ihr zweites Auswärtstrikot - wie im vergangenen Jahr ist dieses in Schwarz gehalten.

Vincent Vermeij (31, v.l.), Jonas Oehmichen (22) und Nicolai Rapp (29) dürfen das schwarze Auswärtstrikot von Dynamo Dresden präsentieren.
Vincent Vermeij (31, v.l.), Jonas Oehmichen (22) und Nicolai Rapp (29) dürfen das schwarze Auswärtstrikot von Dynamo Dresden präsentieren.  © SG Dynamo Dresden

Das Nicki wird von Vize-Kapitän Vincent Vermeij (31), Eigengewächs Jonas Oehmichen (22) und Neuzugang Nicolai Rapp (29) präsentiert und soll die Verbindung des Vereins zu seiner Heimatstadt ausdrücken.

Über das gesamte Trikot hinweg sind Kacheln mit Motiven wie dem sächsischen Wappen, der Skyline mit der Frauenkirche oder dem Goldenen Reiter mit einer SGD-Flagge in der Hand in den Stoff geprägt, lediglich auf der Vorderseite befindet sich ein komplett schwarzer Streifen.

Auf diesem darf mitten auf der Brust das Dynamo-Logo Platz nehmen - "ganz so wie in unserer frühen Vereinsgeschichte, als Spieler wie Wolfgang Oeser, Klaus Sammer oder Hansi Kreische es ebendort auf dem Trikot trugen", erklärt die SGD den Gedanken hinter dem Design von Jako.

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Dynamo Dresden Dynamo-Dresden-Blog: Die Truppe ist bei 95 Prozent

Auch die Vereinsgeschichte kommt in den Kacheln nicht zu kurz, sie sind etwa dem Rudolf-Harbig-Stadion oder dem K-Block gewidmet. Für farbliche Highlights sorgen die Verzierungen an Kragen und Ärmeln sowie die Hose: Neben einer schwarzen gibt es auch eine gelbe Shorts.

Jonas Oehmichen hatte sichtlich Spaß bei der Präsentation des neuen Dynamo-Auswärtstrikots.
Jonas Oehmichen hatte sichtlich Spaß bei der Präsentation des neuen Dynamo-Auswärtstrikots.  © SG Dynamo Dresden
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Das Trikot ist ab sofort im Fanshop erhältlich und kostet wie die Shirts zuvor 89,99 Euro ohne Beflockung. Für die Langarm-Variante müssen Fans 94,99 Euro hinlegen.

Titelfoto: SG Dynamo Dresden

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