Dynamo-Keeper Bethke trifft auf Ex-Verein Cottbus: "Bin keiner, der Groll empfindet"
Dresden - Dynamo Dresdens Trainer Thomas Stamm (43) hat sich festgelegt: Am Samstag zum 2x90-Minuten-Test gegen Liga-Kontrahent Energie Cottbus wird Tim Schreiber (24) im ersten Spiel im Tor stehen, Elias Bethke (23) im zweiten. Er trifft somit auf jenen Verein, von dem er im Januar kam.
Hätte er sich einen anderen Testspiel-Gegner gewünscht? So ganz ohne Geräusche lief sein Wechsel ja nicht ab.
"Nein", sagt Bethke: "Ich freue mich darauf, die alten Kollegen wiederzusehen. Ist ja jetzt schon ein halbes Jahr her. Ich habe mit vielen noch Kontakt."
Dass Energie aufgestiegen ist, darüber freute sich der Keeper auch. Einen kleinen Anteil hat er daran, in den ersten zwei Spielen stand er noch im Tor, bevor er sich beim Warmmachen vor dem DFB-Pokalspiel gegen Hannover die schwere Sehnen-Verletzung zuzog.
3:3 gegen Saarbrücken und 2:0 in Schweinfurt. Vier Punkte hat er noch mit ihnen geholt.
"Ich war zwölf Jahre in Cottbus im Verein. Ich habe mich schon gefreut für die Region und den Klub. Vor allem für die, mit denen ich noch zusammengespielt habe. Es war schön zu sehen, wie die Jungs in Regensburg aufgestiegen sind", so der 23-Jährige.
Elias Bethke nimmt Konkurrenzkampf mit Tim Schreiber an
Nur mit Energie-Trainer Claus-Dieter Wollitz (61) hat er seit Januar nicht mehr gesprochen. Dass er von ihm aufs sportliche Abstellgleis geschoben wurde, nimmt er sportlich.
"Marius Funk hat es dann gut gemacht, ich war ein halbes Jahr verletzt. Das ist Fußball, da kann man ersetzt werden. Ich bin keiner, der Groll empfindet. Ich freue mich einfach, gegen Cottbus zu spielen."
Das will er auch in Nürnberg. Bethke duelliert sich wohl mit Tim Schreiber um die Nummer 1. Den Konkurrenzkampf nimmt er an, "weil er uns alle weiterbringt". Und das auf eine normale Art und Weise.
"Das ist nicht mehr so wie früher, wo sich auf dem Platz gegenseitig auf die Finger geschossen und daneben nicht miteinander geredet wurde. Wir reden miteinander. Jeder will zeigen, dass er bereit für Nürnberg ist."
Titelfoto: Picture Point/Gabor Krieg