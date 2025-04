Schreckmoment um Daferner, doch SGD-Coach Stamm sieht's positiv

Christoph Daferner (27, 2.v.l.) ist mit seinen Toren wie dem 1:0 in Saarbrücken Dynamos Lebensversicherung. © IMAGO / Fussball-News Saarland

Kurz nach dem Jubelsprung in Richtung Auswärtsblock nach der Landung griff sich der 27-Jährige an die rechte Wade. "Hoffentlich ein Krampf, es sieht so aus", erklärte SGD-Coach Thomas Stamm (42) beim Anblick der Szene bei MagentaSport.

Ein Ausfall des 18-Tore-Manns jetzt im Endspurt, vier Spieltage vor Schluss, wäre eine mittlere Katastrophe. Schließlich ist Daferner auch der Mann für die wichtigen Tore. Das 1:0 (2.) auf Flanke von Jakob Lemmer (24) war bereits das achte 1:0 in dieser Saison.

Letztmals hat die SGD am 22. Mai 2023 in Meppen nach einer 1:0-Führung noch verloren. Das ist nun 36 Spiele her - Daferner ist Torjäger und Dosenöffner in einem.

Stamm fand den Schreckmoment um "Dafi" trotzdem "schön", und erklärte auch warum: "Am Ende brauchen wir viele Spieler, die Krämpfe haben, denn dann hatten wir eine Super-Laufleistung. Dann können wir auch in der Liga mit der Qualität, die wir haben, bestehen. Es geht um die Basics."