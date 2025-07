"Geil, dass es dann auch endlich mal losgeht": Sapina und Co. bereit für den Start

Dresden - "Dann fiebern wir alle dem ersten Spiel entgegen", blickt Vinko Sapina (30) nach der Generalprobe gegen den SC Freiburg voller Vorfreude voraus auf den 3. August. Der fünfte Anlauf in der 2. Bundesliga soll auch der letzte werden.

Alles in Kürze

Die Generalprobe gegen den Erstligisten Freiburg hat gezeigt: Moral und Fitness passen bei Vinko Sapina (30, M.) und seinen Kollegen. © IMAGO/Steinsiek.ch

Für die SGD wird es insgesamt das elfte Jahr im Bundesliga-Unterhaus, nie ging es länger als vier Spielzeiten hintereinander in Liga zwei zur Sache. Jetzt wollen Sapina & Co. den Grundstein für die endgültige Etablierung legen.

34 Spieltage lang werden die Schwarz-Gelben leiden müssen, angefangen am Sonntag in Fürth. Sind die Mannen von Thomas Stamm (42) darauf vorbereitet?

"So was ist immer schwer zu sagen. Klar ist, dass die Vorbereitung natürlich sehr intensiv war. Klar ist aber auch, dass wir die Woche schon mal so einen Tick runterfahren, weil man natürlich diese Intensität nicht durchziehen kann. Das wäre nicht schlau", erklärt Sapina. "Damit haben wir eigentlich schon die Woche vor dem Testspiel angefangen. Wir haben jetzt auch nur dreimal trainiert, weil wir erst Sonntag und dann schon wieder Freitag gespielt haben."

Dynamo war schon vor dem letzten Testkick gegen den Erstligisten im Liga-Modus, wird sich aber auch in diesen Tagen mit Blick auf den Auftakt nicht schonen.

"Ich glaube, die nächste Woche wird eine ganz normale Trainingswoche sein und dann sind wir alle gut bei Kräften, auch ziemlich fit. Weil wir wirklich sehr intensiv gearbeitet haben", macht Sapina klar. "Das sieht man auch in den Testspielen und auch in den Werten danach."