Die Tinte ist trocken! Dynamo verlängert mit Trainer Thomas Stamm

Dresden - Die Tinte ist trocken! Thomas Stamm (42) bleibt länger Trainer von Dynamo Dresden . Die vorzeitige Vertragsverlängerung verkündete die SGD am Montagabend.

Thomas Stamm (42) ballt die Faust. Der Dynamo-Trainer hat seinen Vertrag verlängert. © Picture Point / Gabor Krieg

Diese Entwicklung hatte sich in den Wochen zuvor abgezeichnet und wurde jetzt vor dem Start in die 2. Bundesliga vollzogen.

Stamm war im Sommer 2024 zur SGD gestoßen und hatte in seiner ersten Saison als Chefcoach direkt den Aufstieg gepackt.

Sportchef Thomas Brendel (49) führt aus: "Thomas und sein gesamtes Team haben in der zurückliegenden Spielzeit hervorragende Arbeit geleistet [...] wir sind überzeugt, dass Thomas für diesen Weg der optimale Cheftrainer ist."

Die Bilanz spricht für den 42-Jährigen - mit 70 Punkten schaffte Dynamo hinter Arminia Bielefeld im dritten Anlauf die ersehnte Rückkehr in die 2. Liga.

"Ich habe in der gesamten Zeit, seitdem ich hier in Dresden angekommen bin, kein Geheimnis daraus gemacht, dass ich mich im Verein und in der Stadt sehr wohl fühle", erklärt der gebürtige Züricher.