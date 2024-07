Das Dynamo-Trainingslager-Tagebuch: Arbeit mit Abstrichen

Und neben all den Trainingseinheiten und Medienzeiten kann man inzwischen dank Smartphone etc. auch größte Entfernungen recht klein halten.Spätestens am Montag können alle wieder die Liebsten in die Arme schließen. Ich kann es kaum erwarten!

All diese Dynamos eint eine Gemeinsamkeit: Auf sie warten geliebte Menschen daheim, ohne die sie über eine Woche auskommen müssen.Uns geht das nicht anders. Fast alle Familienväter, ob verheiratet oder nicht, leben für (zum Glück nur) acht Tage im Hotel allein. Mir fällt das heute besonders schwer, denn seit auf den Tag genau einem Jahr gibt es da einen ganz besonderen Menschen in meinem Leben, den ich nie mehr missen mag.

Zumindest ging es aber bei der knapp 105 Minuten dauernden ersten Einheit am Nachmittag im Dauerregen ordentlich zur Sache. Die Freude am Fußball lassen sich die Schwarz-Gelben und ihre Fans nicht nehmen, egal, welche Kleinigkeiten vielleicht nicht passen.

Der Start in die Trainingslagerwoche verlief schon mal nicht optimal. Wenn man dann noch merkt, dass man Gürtel und Sonnenbrille zu Hause vergessen hat, dann ist man bereits am Dienstag schon kurzzeitig bedient.

Einzig unter Markus Anfang (50) ging es im Sommer zuletzt zweimal nach Österreich. Trainieren wie ein Bundesligist, das war einmal! Dynamo will und muss kleinere Brötchen backen - finanziell und auch verbal.

Denn den Aufstieg in die 2. Bundesliga kann man nicht versprechen. Oder gar erzwingen. Will man im Verein auch nicht mehr, dafür ist das Scheitern aus dem Vorjahr noch zu tief in allen Köpfen. Auch deswegen darf es mal wieder mehr Demut sein.

Ein Sommertrainingslager auf Bundesliga-Niveau kommt da auch in der Außenwirkung sicherlich nicht so gut an.

Deswegen wurde mal wieder die thüringische Provinz im Eichsfeld auserkoren. Dass die Trainingsbedingungen hier in Heilbad Heiligenstadt passen, das hatten schon einige Vorgänger von Sportgeschäftsführer Thomas Brendel (48) und Coach Thomas Stamm (41) betont.

Und immerhin wurde hier auch schon einmal die Grundlage für ganz Großes gelegt. Also dann, an die Arbeit!