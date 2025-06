Sport-Check-up: Hier werden die Dynamo-Profis auf Herz und Nieren geprüft!

Alles in Kürze

Ab aufs Laufband! Dynamo-Profi Jan-Hendrik Marx (30) musste sich einmal durchchecken lassen. © SG Dynamo Dresden

Elf Spieler absolvierten am Donnerstag im Laufe des Tages am Uni-Klinikum ihre sportmedizinische Untersuchungen, am Freitag folgen die anderen.

In den Social-Media-Kanälen der Zweitliga-Profis dominieren in den jeweiligen Storys nicht mehr die Urlaubseindrücke aus der ganzen Welt. Jetzt werden wieder die sportlichen in den Vordergrund rücken. Der offizielle Saisonstart rückt näher.

Und der beginnt wie in jedem Jahr. Zum Auftakt geht es in die Klinik. Dort werden die Profis auf Herz und Nieren gecheckt. Und das ist nicht nur so daher gesagt.

Acht Schwerpunkte wie Sehtests, orthopädische Untersuchung, Maximalkraft-Messung und Spiroergometrie (missst die Leistungsfähigkeit von Herz, Lunge und Stoffwechsel unter Belastung) standen für den ersten Teil der Mannschaft auf dem Programm. Der zweite Teil war nicht untätig.

Parallel zu den medizinischen Untersuchungen im Uni-Klinikum fanden im Kraftraum der Walter-Fritzsch-Akademie weitere sportliche Tests mit einer Gruppe von zwölf Spielern, darunter auch einzelne Spieler aus der U19 und der U21, statt.