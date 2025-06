Dynamo-Keeper Schreibers neues Tattoo - wenn das Leben unter die Haut geht

Dresden - Ein Tattoo fürs Leben - und das buchstäblich! Dynamos Aufstiegsheld Tim Schreiber (23) setzt ein starkes Zeichen für die Organspende und gesellschaftliches Engagement. Der Keeper hat sich am Mittwoch bei EastSide Tattoo in Dresden das Organspende-Tattoo "Opt.Ink" der Initiative Junge Helden e.V. unter die Haut stechen lassen.

Das Tattoo besteht aus einem Kreis und zwei Halbkreisen, die ineinander verbunden sind. © Lutz Hentschel

"Das Tattoo ist sehr besonders und ein wichtiges Zeichen", sagt Schreiber. "Ich werbe für die Organspende und setze mich intensiv damit auseinander. Es ist gut, dass ich meine Reichweite dafür nutzen kann, weil es ein sehr wichtiges Thema ist", so der 23-Jährige.

Bisher, und das gibt er auch offen zu, war für ihn die Organspende noch nicht so präsent, das trifft sicher allgemein auf seine Generation zu. Einen Organspende-Ausweis besaß er noch nicht.

Das wird sich jetzt ändern, das steht für ihn fest. "Jetzt habe ich mich erstmals so richtig damit beschäftigt. Es ist eine wichtige Sache, dafür zu werben. Mit dem Tattoo möchte ich auch ein Zeichen dafür und für das Leben setzen."

Sein berufliches beginnt am Donnerstag wieder. Im Uni-Klinikum stehen für die Profis die medizinischen Tests an, am Sonntag steht der Auftakt in Cossebaude an. "Ich freue mich mega auf die Saison. Von den Gegnern her wird es noch einmal viel, viel härter. Aber es wird auch viel, viel cooler", lacht Schreiber: "Ich bin voller Vorfreude, kann es kaum erwarten."

Dynamo - das ist sein Leben.