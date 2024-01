Das Dynamo-Trainingslager-Tagebuch: Wetter-Glücksrad

Belek (Türkei) - Es ist Belek-Zeit! Die Mannschaft von Dynamo Dresden wird sich mal wieder am kleinen türkischen Örtchen am Golf von Antalya auf die restliche Saison vorbereiten! TAG24 -Reporter Thomas Nahrendorf ist für Euch vor Ort und führt Tagebuch.

Für Euch in Belek: TAG24-Reporter Thomas Nahrendorf. © TAG24

Genau wie im vergangenen Jahr werden sich auch 2024 die Dynamos in Belek (Türkei) für die restliche Saison fit machen.

Belek liegt direkt am Golf von Antalya im Süden des Landes, welches Europa und Asien verbindet.

Mit etwa 9000 Einwohnern ist es eigentlich ein beschauliches Örtchen, wenn da nicht die vielen Hotels wären. In einem dieser Touristen-Bauten am Ortsrand finden die Schwarz-Gelben aber die perfekte Bedingungen für eine ebenso perfekte Vorbereitung.

Letztes Jahr gelang nach Belek immerhin eine grandiose Aufholjagd, auch wenn der Aufstieg in die 2. Bundesliga unglücklich verpasst wurde.

Am frühen Mittwochnachmittag stiegen in Berlin 29 Dynamo-Spieler in den Flieger in die Türkei! Auch TAG24-Reporter Thomas Nahrendorf hat sich in den Süden begeben, um über sein Tagebuch Einblick in den Dynamo-Alltag zu gewähren.