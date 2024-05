Jugend soll beim Wunder mithelfen: "Scholle" glaubt an Dynamo und das Glück!

Dresden - So ein bisschen Leverkusen -Dusel muss doch auf einen überspringen, wenn man selbst mal für den Pillen-Klub aktiv war.

Heiko Scholz (58) hat immer noch Hoffnung, das Unmögliche möglich zu machen. © picture point/Sven Sonntag

Die Bayer-Jungs schießen Tore, ohne dass ein eigener Spieler am Ball ist - so geschehen beim Treffer zum zwischenzeitlichen 1:2 im Rückspiel des Europa-League-Halbfinales gegen Rom. Nun ein klitzekleines bisschen könnte auf Interimscoach Heiko Scholz (58) in Unterhaching abfärben.

Dynamo Dresden fehlte bei allen Unzulänglichkeiten in der Rückrunde auch das Glück. Allein, damit wird es aber auch am Samstag am Rande Münchens nicht getan sein. Fortuna muss man sich erarbeiten und daran scheiterte es zuletzt.

"Das ist ein Fakt, der mich am meisten ärgert. Ich habe immer gesagt, wir müssen da sein, wenn andere patzen. Wir waren nie da", so "Scholle", der energisch hinter herschiebt: "Irgendwie glaube ich immer noch dran. Das Glück muss auch mal zu uns kommen."

Der 58-Jährige versprüht Energie. Im Training vermittelt er diese auch seinen Mannen. "Wir haben eine Trainingswoche hinter uns, die war richtig gut. Ich habe gerade gesagt: Mensch, Jungs. Warum spielen wir nicht Dienstag, sondern Samstag? Da war Feuer drin."

Das Problem liegt also fest im Kopf. Ohne Trikot am Körper top, mit Trikot nicht. "Wir sind Profis, wir müssen Spiele gewinnen", sagt er unmissverständlich.