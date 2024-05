Dieser Sieg kommt zu spät! Dynamo-Traum vom Aufstieg zerplatzt

Unterhaching - Festhalten, Leute! Dynamo Dresden hat ein Spiel gewonnen, das erste seit dem 8. März. Durch das 2:1 in Unterhaching vor 10.700 Zuschauern (davon 3000 aus Dresden!) sprang die SGD auf Rang vier.

Stefan Kutschke (r.) erhöhte noch vor der Halbzeit auf 2:0. © Picture Point/Gabor Krieg

Aber: Regensburg holte in Köln (1:1) einen Zähler. Platz drei ist nicht mehr machbar. Damit ist das Saisonziel verfehlt, der große Traum vom Aufstieg zerplatzt. Es geht auf noch eine Runde durch die 3. Liga. Die Tore erzielten Niklas Hauptmann (3.) und Stefan Kutschke (34.), Aaron Keller markierte den 1:2-Anschluss (83.).

Fußball kann so einfach sein. Claudio Kammerknecht passte in die Mitte zu Niklas Hauptmamn, der sofort Tom Zimmerschied in den Strafraum schickte. Zimmer drehte sich und gab den Ball zu Hauptmann zurück, der ihn direkt mit links aus zehn Metern versenkte. Noch nicht ganz drei Minuten waren da gespielt.

Sieben Zeigerumdrehungen später war erstmal für 13 Minuten Pause. Dynamo-Fans versperrten mit einigen Bannern ein Fluchttor. Es dauerte, bis diese verschwanden. Die Spieler schickte Schiri Patrick Kessel (Norheim) erst einmal in die Kabine.

Aus der kam Dynamo aber genauso engagiert heraus wie bei den ersten Schritten auf den Rasen nach dem Anpfiff. Das sah leichtfüßig aus wie lange nicht.