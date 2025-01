Das erwartet Dynamo-Torjäger Daferner von den Gegnern in der Rückrunde

Dynamo Dresden reist am Sonntag aus dem türkischen Trainingslager ab.

Von Thomas Nahrendorf

Antalya - Ohne Wenn und Aber: Rot-Weiss Essen war der richtige Gegner für Dynamo Dresden im Camp. Das 1:1 über 120 Minuten hat gezeigt, was gut läuft und woran die Mannschaft in der letzten Trainingswoche vorm Saisonstart am Sonntag gegen Köln noch arbeiten muss.

Christoph Daferner (r.) feiert am Sonntag seinen 27. Geburtstag. © Lutz Hentschel Der Drittliga-Rivale war ein Gegner, der sehr tief stand. Muss sich Dynamo in der Rückrunde darauf einstellen, dass viele so spielen werden? "Weiß ich nicht", sagt Christoph Daferner, der am heutigen Sonntag seinen 27. Geburtstag feiert. Glückwunsch dazu. "Es hat mich überrascht, dass Essen so tief stand und wir so viele Ballbesitzphasen hatten. Ich würde sagen, es wird wie in der Vorrunde werden. Es wird Mannschaften geben, die uns hoch pressen und andere werden tief stehen. Es wird eine Mischung aus beidem werden und dann kommt es darauf an, wie gut wir darauf reagieren können", so Dynamos Top-Torjäger. Dynamo Dresden Dynamo-Dresden-Blog aus dem Trainingslager: Tschüss aus Lara - so war das SGD-Camp! Von dem her war es gar nicht so schlecht, dass die Partie gegen Essen stattfand. Der Meinung ist auch Daferner. "Es war extrem schwer und wir konnten sehen, wie kommen wir zu Torchancen."

Am Sonntag geht es für Dynamo Dresden zurück in die Heimat