Dynamo ist Immobilien-Besitzer! "Besonderer Moment für den Verein"

Gehört seit dem 1. April der SG Dynamo: Die Walter-Fritzsch-Akademie. Der Kaufpreis dürfte bei 5,5 Millionen Euro gelegen haben. © imago/ddbd

Die Geschäftsführung des Vereins unterzeichnete zusammen mit den Verantwortlichen der DGI Gesellschaft für Immobilienwirtschaft mbH Dresden bei einem gemeinsamen Notartermin den Kaufvertrag der Immobilie.

Das ursprüngliche Mietkaufverhältnis der Vertragspartner, das noch bis ins Jahr 2045 gelaufen wäre, wurde somit aufgehoben, was in den kommenden Jahren eine wirtschaftliche Entlastung in Millionenhöhe für die Sportgemeinschaft bedeutet.

"Dieser Tag stellt einen ganz besonderen Moment für unseren Verein dar, der nun zum ersten Mal in seiner Historie über eigenen Grund und Boden verfügt", erklärt David Fischer, Geschäftsführer Kommunikation.