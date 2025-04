Dank an Dynamos Co-Trainer Vochatzer: "Haben Standards intensiv geübt"

Dresden - Als er mit Jubeln fertig war, drehte sich Vinko Sapina (29) am Sonntag nach dem Tor zum 1:0 Richtung Tribüne und winkte. Der Gruß galt Co-Trainer Valentin Vochatzer (30). "Er ist unter anderem für die Standards zuständig. Er hat uns mit ganz vielen Emotionen angeregt, dass wir besser werden müssen. Deswegen hat es mich auch für ihn gefreut, dass wir ein Standardtor gemacht haben."

Die Szene zum 1:0 am Sonntag: Vinko Sapina (29, 3.v.l.) stieg nach einer Ecke in einer Spielertraube zum Kopfball hoch. Letztendlich köpfte Wiesbadens Moritz Flotho die Kugel ins eigene Netz. © Lutz Hentschel

Dass nicht er der Torschütze war, sondern Wiesbadens Moritz Flotho (22) störte ihn nicht im Geringsten. Tor ist Tor. Sapina hat mit seiner Bewegung aber dafür gesorgt, dass Flotho die Sicht verdeckt war, er ihn entscheidend irritiert hat.



Beim 1:1 in Essen traf Dynamo schon nach einer abgewehrten Ecke, also mit dem zweiten Ball. Jetzt direkt nach einer.

Lange war es in der Rückrunde das Problem, dass aus den ruhenden Bällen nichts gemacht wurde. Doch diese beiden Spiele haben gezeigt, Dynamo hat sich mit dem Thema beschäftigt. Das Leder flog nie nach Schema F in den Strafraum.

"Wir haben Standards intensiv, sehr fokussiert trainiert, weil wir insgesamt noch nicht ganz zufrieden waren, was die Standards in dieser Saison angeht", so Sapina:

"Gegen den Ball waren wir schon eigentlich immer ganz gut. Aber offensiv hatten und haben wir immer noch Luft nach oben. Diesmal hat es eigentlich gut geklappt. Nicht nur das Tor, sondern auch einige andere Situationen waren durchaus gefährlich. Darauf müssen wir aufbauen."