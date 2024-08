Das sagt Dynamo-Coach Stamm über seine neuen Co-Trainer

"Jeder weiß die Bedingungen in Dresden zu schätzen. Das ist nicht selbstverständlich, bei solchen Gegebenheiten zu arbeiten. Neben dem Menschlichen weiß ich sie aber auch fachlich sehr zu schätzen. Das gilt auch für David Yelldell und Heiko Scholz."

"Sie passen menschlich hier richtig gut rein. Das ist neben dem Fachlichen auch das Wichtigste! Es passt auf zwischenmenschlicher Ebene perfekt. Sie sind sehr offen darin, auf die Jungs zuzugehen, sehr interessiert, wissbegierig, fleißig und demütig", so Thomas Stamm (41).

Manuel Klökler (49, l.) und Heiko Scholz (58, r.) sollen für Thomas Stamm (M.) unter anderem Standardsituationen regeln. © Eric Münch

Klökler, der vom Schweizer Erstligisten Servette FC an die Elbe kam und auf über 20 Jahre Erfahrung zurückblickt, unterstützt Stamm vor allem auf dem Trainingsplatz. "'Manu hat mit 'Scholle' zusammen die Standards unter sich", erklärt Dynamos Coach.

Vochatzer, mit dem Stamm bereits mehrere Jahre zusammenarbeitet, deckt zusätzlich auch die Spiel- und Gegneranalyse ab. "Valentin ist im Bereich Videoanalyse unheimlich gut. Er kann uns da allen sehr helfen", bescheinigt ihm der Chef gute Arbeit.

Der 29-Jährige wird an den Spieltagen auch nicht auf der Bank, stattdessen auf der Tribüne Platz nehmen. In der Vorbereitung war er dank seiner langjährigen Erfahrung an der Seite von Stamm das perfekte Bindeglied für den restlichen Trainerstab.

Stamm: "Aktuell sind Valentin und ich vielleicht etwas mehr in der Führung, weil wir bereits vier Jahre zusammenarbeiten und uns kennen. In vier Wochen kann das aber schon ganz anders aussehen."