Kostete strittiger Elfer Dynamo den Sieg? "Muss ich noch mal sehen"

Dresden - Erst hatte Alexander Rossipal noch ganz schön Dusel, nur um 20 Minuten später dann doch bestraft zu werden. Dynamos Außenverteidiger war beim 1:1 gegen Arminia Bielefeld erst im Elferglück, dann im Elferpech.

Da half alles Reklamieren nicht. Schiri Felix Wagner (2.v.l.) nahm den Elfer nicht zurück. © imago/eibner

"Für mich ist klar, ich treffe auf jeden Fall den Ball und steche nicht aktiv zum Ball. Er rennt dann in mich rein. Dass der Schiedsrichter darauf so reinfällt, weiß ich nicht ... Muss ich noch mal sehen", erklärte der Verursacher direkt nach dem Spiel.

"Vielleicht täusche ich mich jetzt im ersten Moment. Aber ich bin jetzt gerade noch überzeugt, dass es kein Elfmeter ist, weil ich erstens den Ball auch treffe und zweitens nicht klar zum Ball steche, sodass er dann in mein Knie läuft."

Tim Handwerker (67. Minute) verwandelte den fälligen Strafstoß zum Ausgleich für die Arminia, die bis dahin nicht gerade mit ihrer Torgefährlichkeit imponierte.

"Wenn du das Spiel siehst, haben wir einen Sieg verdient. Ich glaube, sonst macht Bielefeld heute kein Tor, bin ich fest davon überzeugt. Und wir können davor sogar auf 2:0 stellen", machte Rossipal klar. "Deswegen tue ich mir gerade schwer, das so zu akzeptieren. Weil ich nicht glaube, dass sie heute zum Torerfolg kommen, wenn der Schiedsrichter da nicht einen Elfmeter pfeift."