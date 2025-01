Der nächste Jonas fällt aus! Dynamo-Coach Stamm muss seine Erfolgstruppe umstellen

Dresden - Viermal in Folge veränderte Dynamo-Trainer Thomas Stamm (41) im alten Jahr seine Startelf nicht. Zum Rückrundenauftakt am Sonntag daheim gegen Viktoria Köln muss er - und das gleich doppelt, weil zweimal Jonas ausfällt. Die erfolgte Schulter-OP bei Oehmichen (20) ist seit drei Wochen bekannt, nun muss auch Sterner (22) nach einer Knöchelverletzung passen .

Gut möglich, dass er auch im Abwehrzentrum noch einmal wechseln wird. David Kubatta (21) war erkrankt, verpasste das Türkei-Camp, "ist jetzt aber wieder voll da", so der Trainer.

"Ja, genau um diese beiden geht es. Sie können diese Position spielen, das haben sie nachgewiesen, beide sind gut in Form. Claudio hat das ja unter Markus Anfang immer gespielt", so Stamm.

Zugezogen hat er sich diese beim 1:1 im Test gegen Essen in Lara vor einer Woche. Zu schlimm sei sie wohl nicht, wie der Coach sagt. "Aber ein, zwei oder auch drei Spiele wird er uns fehlen." Bitter für Sterner und die Mannschaft, denn er war zuletzt richtig gut drauf.

Macht's noch einmal, Jungs. Im Hinspiel feierte Dynamo einen 2:1-Sieg in Köln. Christoph Daferner (27, l.) traf damals zum 1:0. © picture point/Sven Sonntag

Aber wer auch immer am Sonntag beginnen wird, Dynamo muss sich auf eine harte Nummer einstellen. "Es wird wie im Hinspiel sehr eng werden", vermutet auch Stamm.

Dynamo hat vier Spiele in Folge gewonnen, Köln drei. Dennoch wird die Viktoria von Noch-Trainer Olaf Janßen (58) immer etwas stiefmütterlich in der Liga gesehen. "Weil es der kleinere Verein in Köln ist", sagt Stamm.

"Wer die Spiele im Dezember gesehen hat oder im Camp, die Viktoria war ja nicht weit weg von uns, der weiß: Die Mannschaft ist sehr gut eingestellt, spielt sehr attraktiven und intensiven Fußball. Wer sagt, es ist in Anführungsstrichen nur Viktoria Köln, der hat sich nicht damit beschäftigt", warnt der 41-Jährige.

Am Dienstag testete Viktoria gegen den 1. FC Köln, verlor nach 2:0-Führung noch knapp mit 2:3. "Allein das zeigt, was auf uns zukommt. Wir müssen unsere beste Leistung abrufen, wollen aber unsere Heimserie beibehalten", so Stamm.

Im eigenen Stadion hat Dynamo in dieser Saison noch nicht verloren, die letzten beiden Partien gewonnen. So soll es weitergehen, egal mit welchem Personal.