"Der Typ ist der Wahnsinn": Dynamo-Youngster Menzel erlebt Märchenstart

Dresden - "Der Typ ist der Wahnsinn! Der ist gefühlt einen Meter groß und macht ein Kopfball-Tor. Tony, einfach nur Chapeau", verneigt sich Vinko Sapina (29) quasi vor der Leistung von Tony Menzel (19). Dynamo Dresdens Youngster schreibt in der Frühphase der Saison so etwas wie sein eigenes Märchen.

Der 29-Jährige schaffte mit seinem Kopfball in der 31. Minute, den Stuttgart-Keeper Dennis Seimen (18) noch an die Latte kratzte, aber nicht, was Menzel 41 Minuten später gelang. Dabei hatte ihn der Youngster doch mustergültig bedient.

"Der Trainer hat es in der Vorbereitung angesprochen. Jeder hat die gleiche Chance und er hat Gas gegeben. Er hat seine Chance genutzt und hat das Momentum auf seiner Seite", so Sapina, der selbst ein richtig gutes Spiel machte.

Beim 2:0 (1:0)-Erfolg gegen die Zweitvertretung des VfB Stuttgart am heutigen Samstag trumpfte der 19-Jährige mit seiner wohl besten Saisonleistung so richtig auf und krönte diese mit seinem zweiten Saisontor im vierten Spiel.

Thomas Stamm (41) hat nur Gutes über seinen Schützling Tony Menzel zu sagen. © Lutz Hentschel

Für Dynamos Vizekapitän und seinen Coach kommt die Entwicklung nicht überraschend. Deswegen ist Menzel aktuell auch nur schwer aus Dynamos Stamm-Elf wegzudenken.

"Da muss ich Ihnen recht geben. Er bestätigt es immer wieder im Training. Es ist nicht nur sein Tor, es sind auch das Laufvolumen, die Intensität sowie die Art und Weise, wie er arbeitet", schwärmt Thomas Stamm (41).

Der 41-Jährige gibt auch zu bedenken: "Es ist trotzdem ein sehr junger Spieler. Man muss sich auch eingestehen, dass er in Aue nicht sein bestes Spiel hatte. Das ist auf dem Niveau und dem Alter auch normal."

Doch er lobte: "Es freut mich, dass er so bodenständig ist. Man muss ihn nirgends runterholen. Er freut sich, dass er von Beginn an spielt, wäre aber mit derselben Mentalität am Start, wenn es nicht so wäre."