Starke Antwort auf Derbypleite: Dynamo gewinnt in Überzahl und holt dritten Saisonsieg!

13. Minute: Boakye bleibt der umtriebigste Unruhestifter der Schwaben, bleibt im SGD-Strafraum aber an Kammerknecht hängen. Die Stuttgarter haben das Ruder jetzt komplett überneommen.

10. Minute: Die junge Truppe von Coach Markus Fiedler arbeitet sich hier minütlich besser in die Partie. Jetzt kommt Boakye im Sechzehner an den Ball, Schreiber ist bei dessen unplatzierten Flachschuss aber zur Stelle.

5. Minute: Dynamo kommt gut in die Partie rein und findet über die rechte Seite die nächste Lücke, am Ende kann die schwäbische Hintermannschaft aber klären.

3. Minute: Erste große Chance nach wenigen Minuten! Batista Meier flankt in die Mitte, wo Daferner auf Niklas Hauptmann ablegt. Der braucht dann aber etwas zu viel Zeit, der flache Abschluss landet direkt in den Armen von Keeper Seimen.

"Standardsituationen können ein Faktor sein. Ich hoffe, dass wir da einen Schritt voran gehen können, weil wir da auch die Wucht haben", so der SGD-Coach.

Der gesperrte SGD-Kapitän Stefan Kutschke hat sich vor der Partie bei MagentaSport zu seinem Platzverweis in Aue und dem Zoff mit Martin Männel geäußert.

"Nein, einen Austausch zwischen uns beiden gab es nicht. Die Wortwahl, die nach dem Spiel gefallen ist. Es war ein Fehler, dass das nicht geht, ist mir schon klar - Die Wortwahl war nicht in Ordnung, das kommt so nie wieder vor", so der Stürmer.



Außerdem habe der 35-Jährige eine Strafe gezahlt.