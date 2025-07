Hoti-Poker beendet: Magdeburg-Boss weist Dynamo in die Schranken

Andi Hoti (22) absolviert aktuell die Vorbereitung beim 1. FC Magdeburg. Dort wird er wohl auch bleiben. © IMAGO / Nordphoto

Nach der 0:2-Niederlage im XXL-Testspiel gegen den FC Zürich am Donnerstag äußerte sich der FCM-Boss ziemlich unmissverständlich und erteilte einem Wechsel zu Dynamo wohl die endgültige Absage.

"Wir planen mit dem Spieler für die Zukunft", wird der 67-Jährige von "Magdeburg Blau-Weiß" zitiert. "Was Verantwortliche aus Dresden von sich geben, dazu äußere ich mich nicht."

Die Elbe hoch hatte man zuvor wenig Zweifel daran gelassen, dass man den kosovarischen Nationalverteidiger nach seiner erfolgreichen Rückrunden-Leihe gern fest verpflichten würde. Thomas Brendel (49) und Co. haben sich an Schork aber offensichtlich die Zähne ausgebissen.

"Es gab ja einige Vereine im Sommer, die wie wir Erfahrung machen mussten mit Magdeburg, dass es manchmal ein bisschen schwieriger ist und länger dauert", hatte der Sport-Geschäftsführer der SGD noch mit etwas Hoffnung im österreichischen Trainingslager erklärt. "Wir hoffen das Beste, wohl wissend aber auch, dass wir auch Alternativen im Auge haben müssen, wenn das nicht klappen sollte."

"Momentan ist er vertraglich an Magdeburg gebunden. Das müssen wir so akzeptieren, das müssen wir so respektieren", fügte der 49-Jährige an.