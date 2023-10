Derbes Foul an Dynamo-Ass Hauptmann: "Verletzung in Kauf genommen"

Dresden - Nach dem Abpfiff des 1:0-Sieges der Dynamos gegen Münster hatte Niklas Hauptmann (27) die Binde am Knie abgemacht, um Luft an die Wunde zu lassen. Der Einschlag war somit deutlich zu sehen, weil es auch noch blutete. Nach 33. Minuten hatte ihn Preuße Luca Bazzoli (22) völlig unnötigerweise erst auf den Asphalt und dann in die Bande geschickt.

SGD-Kicker Niklas Hauptmann (27, am Boden) musste nach dem Check behandelt werden, konnte aber weiterspielen. © Lutz Hentschel

Die Szene passierte genau vor der Dresdner Bank. Hauptmann und Bazzoli kämpften um das Leder, das ins Aus trudelte. Der Münsteraner checkte "Haupe" nochmal, der über den Beton in die Bande rutschte.

Die Folgen waren ein Cut am Knie des Mittelfeld-Mannes, eine Rudelbildung und ein ab dem Moment zorniges Stadion.

Zornig war auch Dynamo-Trainer Markus Anfang (49): "Ich unterstelle nie irgendwie Spielern, dass sie absichtlich versuchen, einen zu verletzten. Das war bei dem Spieler auch nicht der Fall. Aber er hat es hier einfach in Kauf genommen. Der Ball ist im Aus, so geht man nicht in die Situation rein. Wir können von Glück sagen, dass 'Haupe' nicht mit dem Kopf in die Bande geflogen ist, sondern mit dem Rücken. Wenn er mit dem Kopf da reinfliegt, weiß ich nicht, wie das endet. Ich war erschrocken gewesen über die Szene, das muss ich ehrlich sagen."

Schiedsrichter Max Burda (34), der allgemein auf beiden Seiten unsicher agierte, beließ es bei Gelb, zog auch noch für Lars Bünning (25) den Karton, weil er an der Rudelbildung beteiligt war.