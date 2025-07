Hingucker im Dynamo-Trainingslager: Fans reisen mit diesem Oldtimer an

Windischgarsten (Österreich) - Steffen Schmieder ist der Stolz auch noch aus mehreren Metern Entfernung anzusehen. Normalerweise haben er und Ehefrau Heidi mit ihren Oldtimern in Dynamos Sommertrainingslager immer den ganz großen Auftritt. Dieses Mal waren es Tochter Anne Uhlig und ihr Lebensgefährte Tobias Hildebrand, die mit einem von Papas Prachtstücken vorfuhren.

Dieses Mal ging es mit einem Ford Pickup (Baujahr 1934) ins Trainingslager. © Picture Point / Gabor Krieg

"Eigentlich wollten wir dieses Jahr mit zwei Oldtimern kommen, aber beim Garant machte die Technik nicht mit. Da wollte der Papa lieber, dass wir mit dem Pickup fahren", erklärt Anne.

Vergangenes Jahr fuhren die Eltern mit einem Garant K30 im thüringischen Heilbad Heiligenstadt vor, zwei Jahre davor war es ein Trabant 600 im österreichischen Bad Häring.



Dieses Mal reisten die beiden mit Hund Akito in einem "modernen" Gefährt an, Anne und Tobias durften den Ford Pickup mit Baujahr 1934 die knapp 480 Kilometer bis nach Österreich steuern.

Knapp acht Stunden dauerte die Fahrt mit Zwischenstopp in Cesky Krumlov in Südböhmen. Eine Stunde länger auf direktem Weg dank Autobahnsperrung nahe der deutschen Grenze. 40 Liter passen in den Tank, 20 werden bei der "angenehmen Reisegeschwindigkeit" von 65 km/h verfahren.

"Für uns als Familie war der Weg das Ziel", sagt Tobias. "Anne hat Benzin im Blut. Ich auch, weil ich sehr Technik-interessiert und leidenschaftlicher Motorradfahrer bin. Wenn du dann aber in so eine Familie kommst, dann kannst du gar nicht anders."