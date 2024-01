"Kann da keine Rücksicht nehmen": Deshalb fehlt Batista Meier erneut im Dynamo-Kader!

Dresden - Oliver Batista Meier (22) wird auch am Sonntag beim Heimspiel gegen die U23 von Borussia Dortmund fehlen - wie Dynamo-Trainer Markus Anfang (49) am Freitag zur Pressekonferenz bekannt gab. Dafür gibt es zwei Gründe: Fehlende Fitness und ein möglicher Verkauf.

Oliver Batista Meier (22) reiste nach seiner Erkrankung versptätet ins Camp nach Belek. Laut Markus Anfang (49) ist er nicht bei 100 Prozent. © Lutz Hentschel

Pro Saison darf ein Fußballer nur für zwei Vereine Pflichtspiele bestreiten bzw. im Kader stehen.

Batista Meier hat in der Hinrunde beim SC Verl gekickt, wäre er jetzt bei Dynamo Dresden gegen Sandhausen, in Mannheim oder jetzt eben gegen Dortmund im Kader aufgetaucht, ein möglicher Weiterverkauf wäre nicht mehr machbar gewesen. Da er aber nun schon zum dritten Mal fehlt, ist in der kommenden Woche noch alles machbar.

Anfang dementiert aber, dass dies der Hauptgrund fürs Fehlen im Kader ist: "Es ist generell so abgesprochen. All das, was ich brauche, benutze ich und nehme ich, unabhängig von Vertragskonstellationen. Wir haben einen klaren Auftrag und wir werden alles dafür tun, unser Ziel zu erreichen. Er ist Spieler hier, ich kann da keine Rücksicht darauf nehmen", sagte der Coach.

"Wenn das zusammen passt am Ende des Tages, ja, dann mag das so aussehen oder so sein für viele."

Für Anfang kann Batista Meier seiner Mannschaft einfach noch nicht helfen. "Er war jetzt ein halbes Jahr nicht da, war krank, ist ins Trainingslager nachgereist, ist nicht bei 100 Prozent. Oli ist noch nicht auf dem Level. Daher macht es wenig Sinn", so Anfang.