Unfassbar stark! Dynamo stutzt die Lilien und siegt gegen den Tabellenzweiten

Dynamo Dresden stutzt die Lilien und siegt gegen Tabellenzweiten Darmstadt 98

Von Tina Hofmann

Dresden - Was für eine Leistung! Dynamo Dresden hat vor 30.460 Zuschauern im Rudolf-Harbig-Stadion den Tabellenzweiten SV Darmstadt 98 3:1 (2:0) geschlagen. Bei den Lilien flog Patric Pfeifer in der 42. Minute mit glatt Rot vom Platz. Danach traf Stürmer Vincent Vermeij gleich doppelt zum 1:0 in der 45. Minute und zum 2:0 in der 45.+2.

Erst hatte Ben Bobzien auf Vermeij gepasst, der per Kopfball traf, und dann passte Niklas Hauptmann auf den Niederländer, der den Ball in die Maschen drosch. Allerdings war der Vorteil schnell schon wieder dahin, denn in der 53. Minute flog auch Jakob Lemmer vom Platz, er sah binnen einer Minute Gelb und Gelb-Rot. Doch der eingewechselte Christoph Daferner erhöhte in der 81. Minute auf 3:0. In der 90. Minute kamen die Lilien allerdings zum 3:1 durch Yosuke Furukawa.

Dynamo ist damit in dieser Saison erst die dritte Mannschaft nach dem 1. FC Kaiserslautern und dem FC Schalke 04, die Darmstadt besiegen konnte. Für die SGD ist es zudem der so lang ersehnte dritte Heimsieg in dieser Saison. Das Team von Trainer Thomas Stamm sammelt damit enorm wichtige drei Punkte im Kampf gegen den Abstieg und rangiert zumindest bis zum Samstag mit 25 Zählern auf dem 13. Tabellenplatz. Wichtig ist das vor allem, weil auch Düsseldorf daheim mit 2:1 gegen Bochum siegte.

Spielstand:

Dynamo Dresden - SV Darmstadt 98 3:1

Tore: 1:0 Vincent Vermeij (45. Minute), 2:0 Vincent Vemeij (45.+2), 3:0 Christoph Daferner (81. Minute), 3:1 Yosuke Furukawa

Besondere Vorkommnisse: 42. Minute Rot für Patric Pfeiffer (Darmstadt), 53. Minute Gelb-Rot für Jakob Lemmer (Dynamo Dresden)

Wir berichteten für Euch in unserem Liveticker. Hier gibt es ihn zum Nachlesen.

Die Stimmen der Trainer aus der Pressekonferenz

Florian Kohfeldt: "Es war so, wie ich es mir erhofft habe in diesem Stadion. Es war ein super toller Flutlichtabend, ich liebe es hier zu spielen. Ich gratuliere Thomas, ich habe ganz großen Respekt vor der Mannschaft und Thomas. Wir haben ein sehr gutes Auswärtsspiel gemacht, auch wenn das nach einem 1:3 komisch klingt. Wir hatten nach schwierigen 15 Minuten zwei gute Chancen. Großen Respekt an meine Mannschaft, dass wir trotz 0:2 und 0:3 so weiter gespielt haben, als würde es Unentschieden stehen und als wäre es das letzte Spiel. Ich spreche eigentlich nie über die Schiedsrichter, aber heute hat der Schiedsrichter dieses Spiel gegen uns entschieden."

Thomas Stamm: "Ich hätte heute gern dieses Spiel Elf gegen Elf zu Ende gespielt. Ich muss meiner Mannschaft ein Kompliment machen, dass wir es so zu Ende gespielt haben, dass wir nach der Gelb-Roten Karte nicht zusammengebrochen sind. Am Ende habe ich schlecht entschieden, wir hätten im 4-4-1 bleiben müssen, das hätte schiefgehen können."

20.49 Uhr: Wir warten jetzt noch auf die Stimmen aus der Pressekonferenz.

Das Spiel ist aus, Dynamo Dresden siegt mit 3:1 gegen den SV Darmstadt 98

96. Minute: Jetzt ist Schluss, was für ein Spiel!

95. Minute: Die letzten beiden Minuten laufen.

94. Minute: Jetzt wird es nochmal enorm hitzig hier. Darmstadt bekommt den Eckball und sogar Torhüter Marcel Schuhen ist vorn.

Darmstadt macht das 3:1

90. Minute: Und da ist der Ball im Tor. Die Kugel kommt von Schmidt aus zu Furukawa, der zieht ab und trifft. Es gibt sechs Minuten Nachspielzeit.

90. Minute: Darmstadt drückt jetzt nochmal, Tim Schreiber klärt zur Ecke und präsentiert danach eine unglaubliche Fußbabwehr.

87. Minute: Jetzt hat Lidberg nochmal die Kopfball-Chance, doch Rossipal bedrängt den Top-Stürmer ordentlich, so kommt er nicht mehr richtig mit Druck hinter den Ball.

84. Minute: Dynamo wechselt erneut. Ben Bobzien geht vom Feld, Kapitän Stefan Kutschke kommt.

Christoph Daferner erhöht für Dynamo Dresden auf 3:0

81. Minute: Das ist dem Stürmer so zu gönnen! Christoph Daferner, der zuletzt immer auf der Bank saß, kommt und macht das 3:0. Robert Wagner hatte den Ball auf Bobzien gepasst, der schoss, doch Schuhen wehrte ab, den Abstauber hat Daferner und macht hier im Hexenkessel Rudolf-Harbig-Stadion das 3:0.

78. Minute: Auch Darmstadt wechselt: Sergio Lopez und Hiroki Akiyama gehen vom Feld, es kommen Fynn Lakenmacher und Yosuke Furukawa.

Dreifachwechsel bei Dynamo Dresden: Christoph Daferner, Lukas Boeder und Jason Ceka kommen

74. Minute: Dynamo nimmt den Dreifachwechsel vor. Für Julian Pauli kommt Lukas Boeder, für Doppel-Torschütze Vincent Vermeij kommt Christoph Daferner und für Niklas Hauptmann kommt Jason Ceka in die Partie.

72. Minute: Oh weia, das sieht nicht gut aus bei Julian Pauli. Er fällt einfach um, liegt am Boden und hält sich die rechte Wade. Lukas Boeder steht dafür jetzt schon bereit.

70. Minute: Dynamo bereitet einen Doppelwechsel vor: Jason Ceka und Christoph Daferner stehen an der Seite bereit.

67. Minute: Gute Gelegenheit für die SGD, als Hauptmann sich das Leder schnappt, aufs Tor zugeht und abzieht, doch er bekommt nicht den letzten Druck hinter den Ball, so kann Marcel Schuhen das Leder aufnehmen.

66. Minute: Und wieder ist es Schreiber, der nach einer Ecke seinen Strafraum beherrscht und zur Ecke klärt.

64. Minute: Puh, da hat die SGD Glück, dass Tim Schreiber so gut reagiert. Rossipal spielt einen ganz gefährlichen Pass, an den fast ein Darmstädter gelangt, doch der Keeper passt auf und rettet die Situation.

57. Minute: Jetzt ist es extrem hitzig hier. Marseiler legt Sterner an der Seite völlig unnötig, sieht dafür die Gelbe Karte, die Aufregung bei Dynamo ist riesig. Aber die beiden Trainer umarmen sich freundschaftlich, da Florian Kohfeldt zu Thomas Stamm rübergelaufen ist.

Kofi Amoako muss angeschlagen raus bei Dynamo Dresden, Luca Herrmann kommt

55. Minute: Kofi Amoako ist angeschlagen, für ihn kommt Luca Herrmann in die Partie.

Jakob Lemmer sieht binnen einer Minute Gelb und Gelb-Rot

53. Minute: Unfassbar! Der Vorteil ist weg, auch Lemmer fliegt vom Platz. Er legt Marseiler an der Strafraumgrenze und sieht Gelb-Rot.

52. Minute: Dynamo spielt gefällig vor dem Darmstädter Tor, dann verliert aber Jonas Sterner den Ball, Marseiler startet den Konter, den Lemmer unterbindet und dafür die Gelbe Karte sieht.

Die zweite Halbzeit läuft, die SGD jetzt 45 Minuten in Überzahl

46. Minute: Die zweite Halbzeit läuft, in der ist die SGD jetzt 45 Minuten lang in Überzahl. Darmstadt hat einmal gewechselt und für Raoul Petretta Aleksandar Vukotic gebracht. Die zweite Hälfte startet mit einer Pyro der Darmstädter, die der Pyro-Choreo der Dresdner im DFB-Pokal in Miniformat ähnelt.

Im Darmstädter Block ging es mit einer Pryro in die zweite Halbzeit.
Im Darmstädter Block ging es mit einer Pryro in die zweite Halbzeit.  © privat

Vincent Vermeij trifft doppelt zur 2:0-Führung für Dynamo Dresden

45. Minute: Unfassbar, was sich hier vor der Pause abspielt. Nach dem Rot für Pfeifer trifft Vincent Vermeij erst per Kopfball, danach drischt er die Kugel gleich nochmal in die Maschen zum 2:0. Das wird eine ganz heiße zweite Halbzeit. Jetzt ist erstmal Pause.

Die SGD hat sich die Führung verdient, aber es wird nach dem Abpfiff viele Diskussionen geben. Denn bei der ersten Gelben Karte von Thomas Keller gegen Lidberg, ist er der letzte Mann und sieht Gelb, auf der anderen Seite war Pfeiffer bei seiner Roten nicht der letzte Mann und fliegt trotzdem vom Platz. Beides ist durchaus vertretbar, aber es wird vor allem von der Darmstädter Seite und durch Trainer Florian Kohfeldt viel Redebedarf geben.

Patric Pfeiffer vom SV Darmstadt 98 fliegt mit glatt Rot vom Platz

42. Minute: Rot für die Lilien! Patric Pfeifer fliegt nach dem Foul gegen Ben Bobzien vom Platz.

Schiedsrichter Lars Erbst zeigt Patric Pfeiffer glatt Rot.
Schiedsrichter Lars Erbst zeigt Patric Pfeiffer glatt Rot.  © Robert Michael/dpa

39. Minute: Wieder das direkte und schnörkellose Passspiel der Darmstädter. Über Marseiler kommt der Ball in den Strafraum, wo Akiyama die Kugel aber bedrängt von Rossipal nicht mehr richtig trifft und Schreiber die Kugel sicher aufnehmen kann.

37. Minute: Marseiler legt Lemmer auf rechts, der fällt ordentlich, Schiedsrichter Lars Erbst zeigt sofort an, dass es Freistoß gibt. Aus dem können die Schwarz-Gelben aber kein Kapital schlagen.

35. Minute: Darmstadt probiert es mit direktem Spiel mit wenigen Pässen in die gegnerische Hälfte. So gelangt der Ball zu Petretta, der Lidberg suchen will, doch die geplante Flanke fängt Tim Schreiber im Dynamo-Tor ab.

34. Minute: Nach der Ecke für Dynamo ist es erneut Robert Wagner, der an den Ball kommt, doch sein ansehnlicher Fallrückzieher landet in den Armen von Torhüter Marcel Schuhen.

33. Minute: Wieder kommt der Ball durch Lemmer in den Sechzehner, Pfeiffer ist vor Vermeij am Kopfball und klärt.

28. Minute: Robert Wagner nimmt jetzt mal Maß bei Dynamo, doch der Schuss geht rechts am Tor vorbei.

27. Minute: Nach einer Behandlungspause ist Marseiler wieder auf dem Feld.

25. Minute: Ohne Gegnereinwirkung verletzt sich Luca Marseiler von Darmstadt bei dem Versuch, an den Ball zu gelangen. Das sah erstmal nicht gut aus. Er knickt mit dem linken Sprunggelenk um.

23. Minute: Darmstadts Top-Torschütze Isac Lidberg bekommt von der Dresdner Innenverteidigung eine Sonderbewachung, dieses Mal klärt Julian Pauli stark.

22. Minute: Marseiler war jetzt mal völlig frei und kaum bedrängt, er schließt ab, aber das Leder fliegt weit über den Kasten in Richtung K-Block.

Titelfoto: Bildmontage: Robert Michael/dpa, Lutz Hentschel

