Drittliga-Ansetzungen sind da: Dynamo und Aue müssen am Freitagabend ran!

Dresden/Aue - Der DFB hat am heutigen Mittwoch die taggenauen Ansetzungen bis zum 16. Spieltag (30. November/1. Dezember) bekannt gegeben. Dresden und Aue spielen je einmal freitags, der FCE hat zudem ein spätes Sonntagabendspiel (19.30 Uhr) bekommen.

Auf Dynamo-Trainer Thomas Stamm (41) und seine Jungs warten im Oktober zwei englische Wochen. © Lutz Hentschel

Die SGD fährt am Freitag, 4. Oktober, zu Dortmund II. Anstoß ist 19 Uhr.

Nach dem Landespokal-Wochenende (12./13. Oktober) beginnt für Dynamo eine doppelte englische Woche mit Spielen gegen Essen (Sonntag, 20. Oktober, 13.30 Uhr), in Wiesbaden (Mittwoch, 23. Oktober, 19 Uhr), gegen Hannover 96 II (Samstag, 26. Oktober, 14 Uhr), dem DFB-Pokalspiel am 30. Oktober gegen Darmstadt 98 und in Ingolstadt (Samstag, 2. November, 14 Uhr).

Die weiteren Termine: Samstag, 9. November beim VfL Osnabrück (14 Uhr), Samstag, 23. November gegen Saarbrücken (14 Uhr), Samstag, 30. November beim SV Sandhausen (14 Uhr).

Aue spielt das Ostduell gegen Hansa Rostock am Samstag, 5. Oktober. Anstoß ist 14 Uhr.