Dynamo-Stadion unter Top 3 Fußballtempeln Deutschlands!

Dresden - Sind die zehn Spielstätten der EM auch die beliebtesten Stadien in Deutschland? Um das herauszufinden, hat das Vergleichsportal Testberichte.de rund eine halbe Million Online-Bewertungen zu 64 Stadien ausgewertet. Das Ergebnis ist Deutschlands umfangreichstes Stadion-Ranking. Die Top 3: Signal Iduna Park, Rudolf-Harbig-Stadion und das Stadion An der Alten Försterei.

Das Rudolf-Harbig-Stadion gehört zu den drei beliebtesten Stadien der Bundesrepublik. © Lutz Hentschel

Der Signal Iduna Park in Dortmund bleibt an der Spitze des Stadion-Rankings wie schon bei der letzten Erhebung 2021.

Laut Bewertungen ist es "das schönste Stadion der Welt", das jeder Fußballfan mal gesehen haben muss. Die Stimmung bei den Spielen sei atemberaubend.

Auch die dahinter liegenden Arenen - das Rudolf-Harbig-Stadion von Dynamo Dresden und die Alte Försterei in Berlin - konnten ihre Plätze auf dem Treppchen behaupten.

In Dresden loben Besucher die Stimmung, die erstligareif sei, und die fantastischen Fans, die ihrer Mannschaft immer Rückhalt geben. Anhänger und Besucher der Alten Försterei schätzen vor allem die Tradition des schönen, kleinen Stadions und den großen Zusammenhalt der Fans.

Alle drei Stadien wurden von den Zuschauern durchschnittlich mit 4,7 Sternen (von möglichen fünf) bewertet - das schaffte sonst kein anderes Stadion.

Auf dem letzten Platz liegt das GP Stadion am Hardtwald in Sandhausen. Es kommt ebenso wie der Vorletzte, die Brita-Arena in Wiesbaden, auf lediglich 3,9 Sterne.