Dieses Fazit zieht Dynamo-Coach Stamm nach dem Freiburg-Test

Schruns (Österreich) - "Ich habe mich sehr gefreut auf das Spiel", gab Dynamos Coach Thomas Stamm (42) nach dem 3:3 (1:0) in der viermal 30 Minuten dauernden Generalprobe in Österreich gegen den SC Freiburg zu. Für ihn war der Testkick gegen den Bundesligisten durchaus gelungen.

Nachdenklich präsentierte sich Thomas Stamm (42) nur während der 120 Minuten. © IMAGO/Steinsiek.ch

"Zum einen, weil es jetzt so ein bisschen auch Richtung Punkte geht, zum anderen natürlich auch die Leute zu sehen, die man lange an seiner Seite hatte", erklärt der Schweizer.

"Und dann ist ja auch Freiburg so, wenn du neun Jahre da gearbeitet hast, dann sind neun Jahre später noch viele da. Deshalb ist es schön, viele Spieler zu sehen, die man in der Jugend hatte, viele Jungs, die man eine Phase später in der U23 hatte, viele Funktionäre, die hier sind. Das Fußballgeschäft ist einfach so, dass es wenig Zeit für solche Dinge gibt."

Doch nicht nur abseits des Feldes war Dynamos Coach trotz hergeschenkter Zwei-Tore-Führung durchaus zufrieden.

"Man kann die Generalprobe - auch weil wir mit allen Spielern in Sachen Gesundheitslevel gut durchgekommen sind - einfach als gelungen erachten. Gar nicht aufs Resultat bezogen, sondern man ist auch noch mal zurückgekommen, nachdem man zuvor verdient geführt hat."