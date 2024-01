Dienstagmorgen geht es los: Wie plant Anfang fürs Dynamo-Spiel in Mannheim?

Dresden - Mit vermutlich unverändertem Personal geht Dynamo Dresden am Dienstagabend ins Spiel beim Tabellen-Siebzehnten SV Waldhof Mannheim. Einziges Fragezeichen steht noch hinter Claudio Kammerknecht (24).

Nur wenn Kammerknecht ausfallen sollte, würde einer aus diesem Trio in den Kader nachrücken.

Und das sind alle drei nicht. "Oli war krank, ist spät eingestiegen. Manuel muss noch etwas an seiner Fitness feilen, darüber habe ich mit ihm gesprochen, und auch 'Pana' war durch seine Knie-Probleme immer mal wieder raus", erklärt der 49-Jährige.

Auf Oliver Batista Meier (22), Manuel Schäffler (34) und Panagiotis Vlachodimos (32) verzichtet Anfang erneut. Aus Gründen: "Ich will sie alle bei 100 Prozent haben."

Kommt es so, dann reist Dynamo mit dem Sandhausen-Aufgebot nach Mannheim. Keeper Erik Herrmann (19) ist weiterhin krank, ihn wird erneut Marlon Grafe (17) vertreten.

Der 24-Jährige war am heutigen Montagvormittag beim Arzt, ließ seine linke Schulter untersuchen . Daher wusste SGD-Trainer Markus Anfang (49) zur Pressekonferenz noch nicht, was herausgekommen ist.

Viel Zeit hat Markus Anfang (49) nicht mehr, um den Kader für das Auswärtsspiel in Mannheim zu benennen. © Lutz Hentschel

Die Dresdner werden sich erst Dienstagfrüh auf den Weg in die Kurpfalz machen.

"Wir werden bis Frankfurt fliegen und fahren dann in ein Tageshotel. Dort wollen wir Mittag essen, dann können die Jungs noch etwas ruhen, bevor wir ins Stadion fahren", erklärt Anfang den Tagesablauf.

Nach dem Spiel geht es mit dem Bus zurück nach Dresden, der Mittwoch dient dann gänzlich zur Regeneration, ehe die Profis am Donnerstag wieder ins Training einsteigen.

Anfang selbst reist nicht mit dem Team zurück. Er schaut sich am Mittwoch das Spiel zwischen der Zweiten von Borussia Dortmund und Jahn Regensburg an. Dortmund ist am Sonntag der kommende Heimgegner der SGD.