Diese Termine werden für Dynamo im Juni wichtig

Dresden - Für die Dynamo-Fans gibt es im Juni vier wichtige Termine: Am 15. wird die erste Runde im DFB-Pokal ausgelost, am 22. ist Trainingsstart und gleich zwei am 27. Juni. Da steigt der erste Test beim FC Weida (liegt zwischen Gera und Greiz), zudem wird der Spielplan veröffentlicht.

Gegen wen Niklas Hauptmann (28, vorn) & Co. im DFB-Pokal ranmüssen, erfahren sie am 15. Juni. © Lutz Hentschel

Das teilte die Deutsche Fußball Liga (DFL) mit, zu der Dynamo Dresden jetzt wieder gehört.

Der 1. Spieltag steigt vom 1. bis 3. August. Aufgrund der Finals in diesen Tagen in Dresden, wird Dynamo aller Voraussicht nach mit einem Auswärtsspiel beginnen. Das erste Heimspiel wäre dann am 2. Spieltag (8. bis 10. August).

In der Woche darauf folgt das Heimspiel in der 1. Runde des DFB-Pokals, die vom 15. bis 18. August über die Bühne geht. Es sei denn, die SGD zieht die Bayern oder Stuttgart, dann erst am 26./27. August, da die beiden am 15. das Supercup-Finale bestreiten.

Runde zwei findet am 28./29. Oktober statt, das Achtelfinale ist für den 2./3. Dezember terminiert, für das Viertelfinale sind der 3./4. und 10./11. Februar vorgesehen, das Halbfinale steigt am 21./22. April und das Finale am 23. Mai.