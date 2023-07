Dieses Mal ohne Eklat: Dynamo präsentiert neuen Trikot-Rücken

Maik Hägner (Sportfive, v.l.n.r.), Danilo Schmidt und Uwe Kasper (Geschäftsführer der KSi International GmbH) sowie Tommy Klottke (Sportfive) präsentieren das neue Trikotdesign auf dem Rücken. © SG Dynamo Dresden

Die SGD wird auch in der neuen Saison in der 3. Liga mit dem Sponsor "brandible" auf dem Rücken auflaufen.

Der Vertrag mit dem Unternehmen "KSi International GmbH" wurde um ein weiteres Jahr verlängert.

"Auch wenn der Aufstieg in die 2. Bundesliga in der letzten Saison knapp verpasst wurde, hat die Mannschaft eine herausragende Runde gespielt. Unser Glaube an das Team und seine Fähigkeiten bleibt ungebrochen", sagt KSi-Chef Danilo Schmidt.

Und weiter: "Dieses fortgesetzte Engagement ist ein Bekenntnis zur Unterstützung des lokalen Sports und zur Förderung seiner wichtigen Rolle in der Gesellschaft. Bei Brandible sind wir entschlossen, unseren Beitrag zur Verwirklichung einer nachhaltigeren und sozialeren Welt unter anderem durch Sport zu leisten und sehen Dynamo Dresden als einen wichtigen Partner in diesem Bestreben."

Die Grundlage für die weitere Zusammenarbeit zwischen Verein und Sponsor wurde unter anderem auch bei einem außerordentlichen Turnustreffen am 3. Juli zwischen Fan- und Vereinsvertreter gelegt.

Scheinbar notwendig, denn die erstmalige Verkündung des Rückensponsors vergangene Saison sorgte für ordentlich Zündstoff.