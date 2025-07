Top-Talent verlässt SGD in Richtung Bayern: "Kann kein Ziel sein"

Dresden - Für die einen ist es eine Auszeichnung, für die anderen eher ein Ärgernis. U14-Talent Dmytro Tsebeniak (13) verlässt Dynamo Dresden in Richtung FC Bayern München . Die SGD sieht es als Auszeichnung, dass sich "nun auch einer der größten und erfolgreichsten Vereine Europas bei unserer schwarz-gelben Nachwuchs-Akademie bedient".

Dynamos Nachwuchs-Boss Marco Hartmann (37) hat klare Vorstellungen, wie der Verein Talente entwickeln und zu Profis machen kann. © Lutz Hentschel

Das schrieb der Verein zumindest auf seiner Homepage. Ironie? Nachwuchsleiter Marco Hartmann (37) sagt eher dazu: "Im Endeffekt ist es das klare Ziel, die Jungs hier zu halten."

Der NLZ-Boss führt aus: "Es kann kein Ziel sein, die Jungs zu Bayern München abzugeben. Es geht darum, den Jungs ganz klar aufzuzeigen, dass wir einen Weg in den Profibereich haben, der sehr, sehr gut ist, der gehbar ist und der vielleicht sogar ein bisschen besser ist, wenn ich als Top-Talent im Fokus eines Zweitligisten stehe und auf allen Ebenen, in allen Jahrgängen, immer der bin, der im Blickpunkt steht, der frühzeitig bei den Profis dabei ist. Oder ich bin in einem Pool mit 15 Top-Talenten aus ganz Deutschland."

Der ehemalige Profi versucht, den jungen Spielern wie auch deren Eltern zu vermitteln, dass "der Weg in den Profibereich doch trotzdem bei 95 Prozent über die 3. und 2. Liga" führt.