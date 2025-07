Hat Dynamo ein Stürmer-Problem? Stamm will Frage nicht beantworten

Dresden - Jede Menge Chancen, trotzdem blieb Dynamo Dresden am Sonntag beim Mini-Turnier gegen den FSV Zwickau und den VfL Wolfsburg in zweimal 45 Minuten torlos. Von einem Stürmer-Problem zu sprechen, verbietet sich aktuell eigentlich noch. Trotzdem wurde Coach Thomas Stamm (42) danach gefragt.

Auf die Frage, ob Dynamo ein Stürmer-Problem hat, ließ sich Trainer Thomas Stamm (42) nicht ein. © Lutz Hentschel

"Ich habe gehofft, dass die Frage kommt, dass wir ein Stürmer-Problem haben und noch was machen müssen", konterte der SGD-Coach die Frage beim MDR ironisch.

"Ich beantworte die Frage nicht, weil es so klar war, dass sie gestellt wird. Wir sagen Woche für Woche, dass wir noch was machen wollen, auf unterschiedlichen Positionen. Die, die uns besser machen, sind bekanntlich nicht vertragslos. Wenn sie es sind, können wir sie uns vielleicht nicht leisten oder sie wollen nicht in der 2. Liga bei Dynamo Dresden spielen. Wir sind da dran, arbeiten. Wir wollen uns grundsätzlich verstärken, das hat aber nichts mit den Spielen gegen Zwickau oder Wolfsburg zu tun."

Bedeutet, dass der Schweizer noch vor dem Saisonstart am 3. August in Fürth eher nicht mit Verstärkungen rechnet. Denn die sollen es sein.

Dynamo will nicht in der Breite, sondern in der Spitze nachlegen - auch wenn Sportchef Thomas Brendel (49) zumindest in Sachen Zeitpunkt etwas mehr Hoffnung als sein Coach versprüht.