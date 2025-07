Dynamo-Talent Müller muss sich "in ganz Deutschland vor gar keinem verstecken"

Dresden - Der unscheinbare Name sollte nicht darüber hinwegtäuschen: Von Friedrich Müller (19) wird man in den nächsten Jahren wohl noch so einiges hören - darüber ist man sich bei Dynamo Dresden einig.

Friedrich Müller (19, r.) trifft hier im Testspiel gegen Weida zum 7:0. © imago/Jan Huebner

"Ihr werdet ihn ja hoffentlich in den nächsten Jahren noch ein bisschen besser kennenlernen. Ein Spieler, der sich wenig Regungen anmerken lässt. Ganz, ganz entspannt", erklärt Jugendleiter Marco Hartmann (37) über den 19-Jährigen, der sich in dieser Saison erstmals bei den Profis in der Vorbereitung so richtig unter Beweis stellen darf.

Die Eindrücke, die er dabei hinterlassen hat, lassen aufhorchen - nicht nur aufgrund seines Tores beim 2:4 gegen Slavia Prag. Müller hat in dieser Saison durchaus Chancen, der nächste Dresdner Newcomer nach Tony Menzel (20) und Jonas Oehmichen (21) zu werden.

"Friedrich hatte ein schwieriges erstes Halbjahr in der U19, hatte eine schwere Wirbelverletzung, war da lange raus, hat dann auch lange gebraucht und war in der Rückrunde ein überragender Spieler. Ich könnte mir vorstellen, dass wir wenig bessere Spieler in den nächsten Jahren rauskriegen als ihn", kommt U21-Coach Sebastian König (37) ins Schwärmen.

Er trainierte ihn vergangenes Jahr in der U19: "Er hat eine Körperlichkeit, ein Durchsetzungsvermögen, was für einen A-Jugendspieler ganz selten ist. Er muss sich in seinem Jahrgang in ganz Deutschland vor gar keinem verstecken."