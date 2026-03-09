Dynamo-Noten gegen den KSC: Zwei SGD-Profis mit Bestnote können das Unentschieden nicht verhindern

Karlsruhe – Was war das für ein wilder Schlagabtausch im Wildpark? Lange sah Dynamo Dresden beim 3:3 (3:1) in Karlsruhe wie ein verdienter Sieger aus, dann aber konnte man sich dem Dauerdruck der Hausherren nicht mehr widersetzen. Die TAG24-Noten.

Dynamos Defensive stand gegen Karlsruhe nicht so stabil wie zuletzt und fing sich so zum ersten Mal seit Dezember wieder drei Gegentore. © Marc Schüler/dpa

Tim Schreiber: Zögert er nicht den einen Augenblick, gibt’s in der 21. Minute auch keinen Elfmeterpfiff gegen ihn. Den Wanitzek-Freistoß (60.) hat er spät gesehen, aber umso stärker rausgeholt. TAG24-Note: 3

Jonas Sterner: Das wäre der endgültige Todesstoß gewesen, doch ausgerechnet bei seinem Abschluss (74.) reagierte Karlsruhes Keeper richtig gut. Außer bei seiner Chance zum 4:2 fiel der Außenverteidiger kaum auf. Solide gearbeitet, aber die Standards kann er besser. Note: 3

Julian Pauli: Musste in den ersten 45 Minuten richtig viele Zweikämpfe führen. Neun davon hat er gewonnen – bester Schwarz-Gelber. Aber nicht jeder saß, wie der gegen Ben Farhat (65.). Da halfen die Mitspieler aus, drei Minuten später störte er nicht beim Treffer des Tunesiers. Note: 3

Thomas Keller: Der Innenverteidiger war nach dem Spiel richtig angefressen, wollte auch nicht mit den Medien reden. Kann man verstehen! Über 98 Minuten alles reingeworfen, und trotzdem nicht mit drei Punkten belohnt. Den Tick souveräner als sein Nebenmann. Note: 2

Alexander Rossipal: Richtig starker Ballgewinn vorm 1:0 (3.) samt (nicht ganz so guter, aber ausreichender) Vorlage. Nach dem Burnic-Foul (51.) schwer am Humpeln, aber Dynamos bester Scorer konnte weitermachen. Unglückliches Foulspiel den Millimeter zu weit auf der Strafraumlinie (90.+4). Der VAR entschied auf Elfmeter. Note: 3

Robert Wagner: Fast schon obligatorisch zu schreiben, dass der Mittelfeldmann mit 13,1 Kilometern am weitesten von allen Dresdnern unterwegs war. Geschlagen nur von Karlsruhes Herold (13,3 Kilometer). Wieder ein gutes Spiel und wieder ohne Verwarnung ausgekommen. Damit auch nächste Woche dabei. Note: 2

Kofi Amoako: Feuerlöscher, Aufbauspieler – der Mittelfeldspieler hat viele Rollen übernommen. Sehr aufmerksam und an vielen Stellen des Spielfelds zu finden. Konnte aber den Ausgleich ebenfalls nicht verhindern. Note: 2