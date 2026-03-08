Spektakel-Spiel gegen den KSC! Elfmeter in der Nachspielzeit bricht Dynamo das Genick

Dynamo Dresden hat sich wie im Hinspiel mit 3:3 vom Karlsruher SC getrennt. Dabei lag das Team von Thomas Stamm bis zur Nachspielzeit vorne.

Von Jens Maßlich, Aliena Rein

Karlsruhe - Spektakel bei Dynamo Dresden! Gegen den KSC bringt die SGD eine deutliche Führung nicht über die Zeit und trennt sich wie im Hinspiel mit 3:3 (3:1) von den Badenern.

Dabei hatte Dynamo wie die Feuerwehr losgelegt: Schon nach drei Minuten stand es durch ein Tor von Niklas Hauptmann 1:0, und auch der Ausgleich per Foulelfmeter konnte die Dresdner nicht stoppen, die stattdessen zur Pause auf 3:1 erhöhten. Nach der Pause drehte der KSC dann aber auf, und hatte gleich mehrfach erst den Anschluss und schließlich den Ausgleich auf dem Fuß. Ein Foulelfmeter in der Nachspielzeit bescherte den Hausherren dann das 3:3. Fast hätte der KSC das Spiel sogar noch gedreht, doch Ben Farhats Treffer in der 97. Minute wurde wegen Abseits zurückgepfiffen. Endstand: Karlsruher SC - Dynamo Dresden 3:3 (1:3) Tore: 0:1 Hauptmann (3. Minute), 1:1 Wanitzek (23. Minute, Foulelfmeter), 1:2 Bobzien (28. Minute), 1:3 Hauptmann (44. Minute), 2:3 Ben Farhat (68. Minute), 3:3 Wanitzek (90.+4, Foulelfmeter) In unserem Liveticker zur Partie halten wir Euch über alle wichtigen Ereignisse vor, während und nach dem Spiel auf dem Laufenden.

16.10 Uhr: Thomas Stamm ist nach dem Unentschieden bedient

Thomas Stamm trat sichtlich angefressen ans Sky-Mikrofon. "Anhand von der ersten Hälfte zwei verlorene Punkte", schimpfte der Dynamo-Coach, "weil wir auch einfach nicht den Mut hatten, in der zweiten Halbzeit Fußball zu spielen." Die Liste an Fehlern, die er seinem Team ankreidet, ist lang: "Zu viele lange Bälle. Gegen den Ball nicht griffig gewesen, hat viel mit dem Ball zu tun, egal was der Gegner umstellt. Gar keine Verlagerung mehr, was uns in der ersten Halbzeit super gelungen ist", zählte der Schweizer auf. "Auch wenn der Gegner vielleicht einen Tick aggressiver kommt, müssen wir mutig bleiben und in der Defensive, egal welche Systematik wir spielen, Räume abdecken, Zweikämpfe gewinnen. Da haben wir weder Luftduelle für uns entschieden noch viele zweiten Bälle gehabt", lautete das harte Fazit Stamms.

16.04 Uhr: Christian Eichner braucht nach Last-Minute-Drama erst einmal eine Pause

KSC-Coach Christian Eichner zeigte sich nach dem Last-Minute-Drama völlig fertig. "Ich habe das nach der Entscheidung zum 3:3 zu meinem Co-Trainer gesagt, ich kann das nicht mehr lange machen, das ist nicht gut insgesamt für Körper und Geist", sagte der 43-Jährige bei Sky: "Ich werd auch wieder 1, 2 Tage brauchen, aber in der Richtung akzeptierst du das natürlich leichter." Die Leistung seines Ersatz-Schlussmanns Robin Himmelmann beurteilte er als "völlig in Ordnung. Ich habe aber das erste Tor noch nicht gesehen, vielleicht erwischt er den an einem Sahnetag. Ansonsten war es für ihn auch sehr undankbar in der ersten Hälfte, weil es einfach zwei grundverschiedene Halbzeiten gab heute."

Dynamo Dresden und der KSC trennen sich mit 3:3

Abpfiff: Es ist Schluss, wie im Hinspiel trennen sich Dynamo Dresden und der Karlsruher SC mit 3:3!

90.+7: Der Ball zappelt tatsächlich im Dynamo-Tor! Doch Louey Ben Farhat stand im Abseits, die Fahne geht hoch. Weil der Badener schon sein Trikot zum Jubeln ausgezogen hat, gibt es noch Gelb obendrauf.

90.+6: Der KSC hat noch nicht aufgegeben, hier noch den Sieg mitzunehmen! Doch Ben Farhat köpft drüber.

KSC gleicht schon wieder per Foulelfmeter gegen Dynamo Dresden aus

90.+4: Wieder tritt Marvin Wanitzek an, und wieder verwandelt er! Der KSC gleicht in der Nachspielzeit aus!

90.+2: Ganz gefährliche Freistoßposition für den KSC jetzt für ein Foul von Rossipal an Egloff ganz nahe der Strafraumgrenze, oder sogar darauf? Es gibt einen VAR-Check, und dann entscheidet Badstübner auf Elfmeter!

90. Minute: Satte sieben Minuten gibt es obendrauf! Das wird noch einmal richtig heiß.

87. Minute: Nochmal der KSC, doch Ben Farhat verzieht, nachdem er vom eingewechselten Egloff bedient wurde.

85. Minute: Doppelwechsel bei der SGD, die damit jetzt alle Wechselfenster aufgebraucht hat. Die Flügelzange Jason Ceka und Ben Bobzien hat Feierabend, dafür sind jetzt Stefan Kutschke und Sascha Risch in der Partie.

84. Minute: Die Gastgeber wechseln wieder einfach. Lilian Egloff kommt nach seiner Verletzungspause zurück, für ihn geht Roko Simic.

80. Minute: Wieder ist der KSC frei durch! Doch Förster kann die Hereingabe von Wanitzek nicht richtig verwerten und schiebt die Kugel in Tim Schreibers Arme. Auch Simic mischt um seinen Teamkollegen herum mit und geht dabei zu Boden, von wo aus er lautstark einen Elfmeter fordert, weil er gehalten worden sein soll. Wilde Szenen im SGD-Strafraum.

78. Minute: Zweiter Wechsel bei Dynamo: Christoph Daferner kommt für die Schlussviertelstunde für Vincent Vermeij.

77. Minute: Pures Chaos im Dresdner Strafraum, am Ende verzieht Schleusener nach links. Herrmann fordert ein Offensivfoul, bekommt es aber nicht.

75. Minute: Die Ecke verpufft, der KSC-Schlussmann kann sie wieder aus der Luft fischen. Von den eigentlich so starken Dresdner Standards sehen wir heute noch nicht so viel.

74. Minute: Wir sehen hier Großchance um Großchance, dieses Mal wieder für die SGD! Ceka klemmt den Ball im Liegen zwischen den Füßen ein und lenkt ihn dann weiter zu Wagner, der von halbrechts voll abzieht. Aber Himmelmann kann zur Ecke klären.

70. Minute: Da ist fast der Ausgleich! Simic köpft den Ball an den Innenpfosten, Schreiber ist geschlagen. Doch anstatt ins Tor springt die Kugel wieder raus, Pauli klärt. Dynamo muss jetzt wirklich aufpassen, dass der KSC das Spiel nicht komplett dreht.

68. Minute: Direkt nach dem Anschluss nimmt Thomas Stamm Niklas Hauptmann vom Platz, Luca Herrmann darf die letzten 20 Minuten ran.

Karlsruher SC trifft zum 2:3

68. Minute: Es hatte sich in den letzten Minuten angedeutet! Der KSC trifft zum Anschluss. Simic hat das Auge für Ben Farhat kurz hinter dem Elfmeterpunkt, der sich um sich selbst dreht und den Ball satt trifft. Er schlägt unhaltbar für Schreiber im rechten Eck ein.

Der Ball schlägt im Dynamo-Tor ein. © Marc Schüler/dpa

66. Minute: Nächster Wechsel beim KSC. Für den mit Gelb vorbelasteten Dzenis Burnic kommt Fabian Schleusener in die Partie.

65. Minute: Die Baden haben hier gerade eine richtige Drangphase, Dynamo kann von Glück reden, dass der Anschlusstreffer noch nicht gefallen ist. Erst verzieht Ben Ferhat, dann findet ein Querpass keinen Abnehmer.

63. Minute: Jetzt wird der KSC richtig gefährlich, und bringt es doch nicht fertig, zum Anschluss zu treffen! Herold findet den völlig blank stehenden Simic im Strafraum, doch der trifft den Ball nicht richtig. Anstatt eines satten Schusses kullert der Ball in Richtung Schreiber, der die Kugel vor dem nachsetzenden Jung sichern kann.

62. Minute: Die Ecke bringt nichts ein, doch auch der anschließende Konter der SGD verpufft. Rossipal will zwar für einen Zupfer am Trikot einen Elfmeter, aber Badstübner winkt ab.

60. Minute: Was für ein Freistoß von Wanitzek! Der Kapitän bringt das Leder gefährlich auf den Kasten, kurz vor dem rechten Pfosten springt er noch einmal auf. Doch Schreiber ist zur Stelle und pariert zur Ecke. Der Dynamo-Keeper bleibt in starker Form.

59. Minute: Amoako foult Förster, der sich gerade auf dem Weg in Richtung Dynamo-Strafraum befindet. Badstübner wartet kurz ab, ob er seinen Pass trotzdem durchbringt, und pfeift dann zum Freistoß.

57. Minute: Ecke für den KSC. Zunächst kann Vermeij den Ball aus der Gefahrenzone köpfen, dann blockt die SGD den Nachschuss von Wanitzek. Schreiber drischt das Leder schließlich raus und sorgt für die Unterbrechung zum Durchatmen.

55. Minute: Jetzt hat auch Pauli einen bösen Tritt abgeholt, doch auch für den Innenverteidiger geht es weiter.

53. Minute: Zum Glück kann Rossipal weitermachen, und er ist auch direkt wieder voll zur Stelle. Er flankt in den Strafraum, wo Himmelmann den Ball erst im Nachfassen hat, das aber zumindest, bevor Vermeij die Kugel abfangen kann. Die KSC-Defensive steht alles andere als sicher.

51. Minute: Mehr als eine Halbzeit hat es gedauert, jetzt gibt es die erste Gelbe Karte der Partie! Dzenis Burnic stampft Rossipal übel auf den Knöchel und wird dafür verwarnt. Rossipal muss erst einmal eine Weile behandelt werden.

48. Minute: Die SGD macht so weiter, wie sie aufgehört hat! Bobzien dribbelt durch den Strafraum und zieht von halblinks ab. Im Gegensatz zu den Gegentoren kann sich Himmelmann dieses Mal aber auszeichnen und pariert stark zur Seite.

Die zweite Halbzeit zwischen dem Karlsruher SC und Dynamo Dresden läuft

46. Minute: Weiter geht's! Sehen wir weiterhin so ein spektakuläres Spiel in Hälfte zwei? Thomas Stamm wechselt nicht, hat auch wenig Grund dazu. Beim KSC hingegen kommt Philipp Förster für Christoph Kobald ins Spiel.

Halbzeit: Diese Partie hat es in sich! Dynamo Dresden legte los wie die Feuerwehr, nach gerade einmal drei Minuten klingelte es schon im Kasten von Robin Himmelmann. Dass der KSC kurzzeitig per Foulelfmeter ausglich, machte der SGD gar nichts, nur fünf Minuten später folgte dank des Premierentors von Ben Bobzien die erneute Führung, Hauptmann mit seinem zweiten Treffer des Tages erhöhte kurz vor der Pause auf 3:1. So kann es weitergehen!

Dynamo Dresden führt zur Pause mit 3:1 gegen den Karlsruher SC

Halbzeit: Und dann ist Pause! Was für ein Wahnsinnsspiel von Dynamo Dresden gegen den KSC, das muss man erst mal sacken lassen.

45.+3: Der KSC ist mal wieder vor dem Dresdner Strafraum zu finden, doch alle Versuche, die Abwehr zu überwinden, scheitern.

45. Minute: Drei Minuten gibt es obendrauf, und gleich die erste beschert der SGD fast das nächste Tor. Himmelmann kann einen Schuss nur abprallen lassen, fast ist Wagner vor dem KSC-Keeper zur Stelle.

Niklas Hauptmann schnürt den Doppelpack

44. Minute: TOOOOR für die SGD! Und wieder ist es Niklas Hauptmann! Der Kapitän tankt sich über das halbe Feld durch und findet dann rechts Vermeij. Der gibt ihm den Ball umgehend wieder zurück und überwindet damit die KSC-Abwehr, sodass der einlaufende Hauptmann mit einer starken Ballkontrolle erneut an Himmelmann vorbei zum 3:1 einnetzen kann. Wahnsinn!

42. Minute: Nächste Ecke für die Gäste. Rossipal schiebt den Ball aber zu weit, sodass kein Dynamo zur Stelle ist, um den Standard zu verwerten. Stattdessen pflückt Himmelmann die Kugel aus der Luft.

40. Minute: Sterner tritt das Leder kurz in den KSC-Sechzehner, wo Pauli mit dem Kopf verlängert. Der Ball landet aber auf dem Tornetz.

39. Minute: Bobzien will von links in den Strafraum flanken, wird jedoch von Jung geblockt. Es gibt die erste Ecke für Dynamo in dieser Partie.

38. Minute: Pauli gewinnt den Ball ganz stark in der eigenen Hälfte, doch der folgende Angriff führt zu nichts.

34. Minute: Jetzt ist hier erstmals eine Art kurze Verschnaufpause zu spüren, kein Wunder beim hohen Tempo der ersten halben Stunde. Beide Teams schieben sich den Ball im Mittelfeld zu.

30. Minute: Es geht hin und her, sofort ist der KSC wieder am Zug. Doch Herolds Distanzschuss wird zur Ecke geblockt, die die SGD-Defensive klären kann.

Dynamo Dresden kontert umgehend und geht wieder in Führung

28. Minute: Hier geht es Schlag auf Schlag, Dynamo Dresden führt erneut! Ceka bringt den Ball von rechts in den Strafraum, wo Ben Bobzien in den Ball springt und ihn ins Tor von Himmelmann spitzelt. Es ist der erste Treffer des Winter-Neuzugangs für die SGD.

Die SGD lässt prompt die Antwort folgen. © Marc Schüler/dpa

KSC gleicht per Foulelfmeter aus

23. Minute: Kapitän Marvin Wanitzek tritt gegen Tim Schreiber an, und während der Dresdner Keeper sich für die rechte Ecke entscheidet, schiebt Wanitzek das Leder ganz cool an den linken Innenpfosten, von wo aus der Ball ins Tor springt. Es steht 1:1!

Tim Schreiber entscheidet sich für die falsche Seite. © Marc Schüler/dpa

21. Minute: Wieder Ecke für den KSC, und nach der wird es heiß! Simic köpft auf den Kasten, wo Tim Schreiber zwar klären kann, dabei aber Kobald foult. Badstübner zeigt ohne Umschweife auf den Punkt: Es gibt Foulelfmeter!

19. Minute: Kontergelegenheit für den KSC, nachdem Vermeij den Ball tief in der Hälfte der Hausherren verliert. Simic marschiert über die linke Seite, findet im Zentrum aber keinen Mitspieler, sodass Keller den Ball unbedrängt rausköpfen kann.

14. Minute: Jetzt wagt sich der KSC mal nach vorne. Doch Wagner kann zur Ecke klären, die Kwon schließlich per Kopf klar übers Tor befördert.

11. Minute: Ceka ist bisher ein Aktivposten im ohnehin starken Dresdner Spiel. Nach einem Doppelpass mit Sterner will er aus spitzem Winkel abschließen, trifft aber den Ball nicht richtig und schickt die Kugel stattdessen zum im Abseits stehenden Vermeij.

7. Minute: Wieder Ceka mit der Möglichkeit! Doch der Dresdner scheint selbst überrascht zu sein, dass der Ball am zweiten Pfosten bei ihm landet. Er rutscht aus, Karlsruhe kann klären. Sehr wackliger Beginn der KSC-Defensive!

6. Minute: Der Blitz-Start hat Dynamo Flügel verliehen, die SGD presst weiter hoch. Die nächste gute Gelegenheit hat Ceka, sein Schuss bleibt aber im Getümmel hängen.